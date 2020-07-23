中國火星探測器「天問一號」海南成功發射　預計明年2月抵達火星

據央視消息，7月23日12點41分，搭載「天問一號」火星探測器的長征五號遙四火箭在海南文昌市發射升空。 據了解，「天問一號」探測器預計明年2月份抵達火星。此次火星探測將一次性完成「繞、落、巡」（環繞探測、降落火星、巡視探測火星表面）三大任務。 中國並非今年唯一進行火星探測的國家。稍早前，在7月20日，阿拉伯聯合酋長國開發的「希望號」火星探測器由日本三菱重工H2-A火箭搭載，成功發射升空。這是阿聯酋首次，也是阿拉伯世界首次星際探索；而美國航太總署（NASA）的火星探測車「毅力號」（Perseverance）也預定7月30日發射升空。

據國家航天局消息，火箭發射後，經過2167秒飛行，成功將探測器送入預定軌道，開啟火星之旅。

而據中國空間技術研究院消息，按預定計劃，天問一號會在2021年2月11日抵達火星，2月21日變軌進入停泊軌道，4月擇機登陸。

此前，執行此次任務的長征五號遙四運載火箭於7月17日在文昌航天發射場完成技術區總裝測試轉運至發射區。

天問一號探測器發射升空：

2016年1月11日中國火星探測項目正式立項。2020年4月24日，中國國家航天局宣佈，將中國行星探測任務命名為「天問」，將中國首次火星探測任務命名為「天問一號」。

中國科學院院士、航太科技集團科技委主任包為民此前曾介紹說，之所以選擇在今年7月發射，是由於火星距離地球較遠，探測火星需要選擇它與地球距離較近的時機，而這樣的機會每隔26個月才有一次，今年就是火星探測26個月一遇的「大年」，火星與地球最近時，距離約5500萬公里。

包為民表示，火星探測器在經過長途飛行後，如何成功被火星的引力場捕獲，是任務中的關鍵點之一，只有在探測器被火星引力場捕獲後，進入火星的迴圈軌道，然後再經過多次調整，才進行環繞探測，也就是火星任務「繞落巡」的第一步。

第69屆國際宇航大會上展出的天問一號模型。（網絡圖片）

包為民表示，火星探測器由環繞器和著陸巡視器兩部分組成。它到達環繞火星的軌道後，下一步工作就是「落」，即降落在火星表面，這是整個任務的關鍵點，因為成功與否，直接決定著任務的成敗。

著陸巡視器在火星表面軟著陸後將釋放火星車，在火星表面進行巡視探測。據瞭解，火星車將停留90個火星日，開展巡視探測、火星地貌特徵研究等多項任務。包為民透露，火星日比地球日略長，大概是24小時37分鐘，因此火星車的設計壽命是在火星上運行90天，相當於地球上三個多月。包為民說，火星探測任務計畫通過實施一次發射，實現多個工程目標，包括火星環繞和著陸巡視，開展火星全球性和綜合性探測，並對火星表面重點地區進行精細巡視勘查。

7月17日， 實施首次火星探測任務的長征五號遙四運載火箭垂直轉運至發射區：

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「天問」的名稱源於屈原長詩《天問》，國家航天局此前介紹稱，這表達了中華民族對真理追求的堅韌與執著，體現了對自然和宇宙空間探索的文化傳承，寓意探求科學真理征途漫漫，追求科技創新永無止境。

事實上，天問一號並非中國首次火星任務。2011年，中俄航天合作，曾將「螢火一號」火星探測器從哈薩克斯坦境內的拜科努爾航天中心發射升空。這也是中國火星探測計劃中的第一顆火星探測器。但據稱由於俄方探測器未能按計劃變軌，導致其被困在距離地表206到340公里的太空中，最終2012年1月墜毀於太平洋。此次失敗延誤了中國火星計劃。