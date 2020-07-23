【新冠肺炎】國家衛健委：進口肉類核酸檢測合格才可入廠加工

新冠肺炎疫情席捲全球，中國曾在進口肉類中檢測出新冠肺炎病毒。國家衛健委網站今日（23日）發布一份《肉類加工企業新冠肺炎疫情防控指南》，當中提到，進口畜禽肉類食品應當具備《核酸檢測合格證明》，方可入廠加工生產。

對於肉類加工企業的人員管理，這份指南要求，企業要做好新進員工近期行程及健康狀況登記，建立上崗員工健康卡，切實掌握企業員工流動及健康情況，鼓勵新進員工上崗前自願接受核酸檢測。儘可能減少不必要的外來人員進入，確需進入廠區的，需通過登記、測溫、消毒、查驗健康碼等措施並佩戴口罩。

國家衛健委要求進口肉類核酸檢測合格才可入廠加工。（資料圖片）

在進口肉類源頭管控方面，指南要求肉類加工企業建立健全全程追溯機制，嚴禁加工不符合動物檢疫規定或不符合食品安全標準的畜禽肉。除了索票索證和進貨查驗記錄外，進口畜禽肉類食品應當具備《核酸檢測合格證明》方可入廠生產。

若企業發現病例，則要配合有關部門開展流行病學調查、密切接觸者追蹤管理、疫點消毒等工作，並對病例員工作業場所及其加工的禽肉類進行採樣和核酸檢測。根據疫情嚴重程度，暫時關閉工作場所，待疫情得到控制後再恢復生產。

在工作環境方面，指南要求加強重點場所風險排查，開展環境中核酸的定期監測工作，建立環境定期核酸監測檔案。中風險和高風險地區肉類加工企業應當每天在屠宰車間、分割肉車間、包裝車間採集各5份環境標本進行核酸監測。低風險地區肉類加工企業應當每周至少進行1次採樣監測。

（國家衛健委）