【新冠肺炎】內地昨日新增21宗確診　15宗本土感染分布在新疆遼寧

內地新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，內地昨日（23日）報告新增確診病例21例，其中境外輸入病例6例（廣東5例，上海1例），本土病例15例（新疆13例，遼寧2例），新增無症狀感染者43例（境外輸入9例）。當日無新增死亡病例，新增治癒出院病例18例。

7月23日，遼寧大連新冠肺炎確診病例患者所在企業附近的社區開始實行封閉式管控，工作人員通過鐵皮圍擋等對部分小區實行封閉作業。（中新社）

另據新疆衛健委消息，當地昨日新增的13例本土病例均在烏魯木齊市，其中11例為無症狀感染者轉確診病例，當日新增無症狀感染者19例。截至昨日，新疆現有確診病例95例，其中烏魯木齊市93例、喀什地區1例、兵團1例。現有無症狀感染者85例，尚有3346人正在接受醫學觀察。

遼寧衛健委通報稱，當地昨日新增的2例本土病例，均為大連市報告病例，新增無症狀感染者15例也在大連市。大連官方昨日召開會議，指該市要「迅速進入戰時狀態」，爭分奪秒對重點人群開展排查、檢測、流調、溯源等工作，做到應查盡查、應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收。

7月23日，遼寧大連民眾排隊進行病毒核酸檢測。（中新社）

截至昨日，內地現有確診病例243例，累計治癒出院病例78873例，累計死亡病例4634例，累計報告確診病例83750例，現有疑似病例2例。累計追蹤到密切接觸者773802人，尚在醫學觀察的密切接觸者7526人，尚在醫學觀察無症狀感染者204例，其中境外輸入佔96例。

此外，內地現有境外輸入確診病例78例，現有疑似病例2例。累計確診病例2029例，累計治癒出院病例1951例，無死亡病例。

據廣東衛健委通報，該省昨日新增的5例境外輸入確診病例和5例境外輸入無症狀感染者，均為廣州報告。其中，確診病例來自新加坡3例，來自美國和加納各1例；無症狀感染者來自新加坡3例，來自美國和加拿大各1例，以上均在入境口岸或隔離點發現，入境後即被隔離觀察。

（綜合報道）