中國外交部通知美方關閉美國駐成都總領事館

美國政府7月21日突然要求中國在未來72小時內關閉駐侯斯頓總領館。中國方面也採取反制措施，7月24日上午，中國外交部通知美國駐華使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

美國駐成都總領事館。（AP/資料圖片）

中國外交部表示，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐侯斯頓總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係，中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

外交部說，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方，我們再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。

美國目前在中國除了大使館外，有五個總領事館，分別位於上海、廣州、武漢、成都、瀋陽，其中美國駐成都總領事館於1985年10月16日開館，位於成都市武侯區。領事區包括四川省、雲南省、貴州省、西藏自治區以及重慶市。現任總領事為林傑偉。2012年2月6日，時任重慶市公安局局長王立軍曾躲入成都的美國總領事館，美國駐成都總領事館也因此聲名大噪。

早前曾有內地網民呼籲中國關閉美國駐港總領事館以報復美國關閉中國駐侯斯頓領事館，不過，美國駐香港及澳門總領事館雖然是美國駐華的七座使領館之一，但該領事館並不隸屬於美國駐華大使館，而是直屬美國國務院。