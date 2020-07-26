中美領事館風波．有片｜成都美領館運出大量黑色垃圾袋　內有碎紙

中方宣布關閉美國駐成都總領事館一天後，館內工作人員25日（周六）展開撤出工作。外媒目擊到該總領事館運出不少黑色大垃圾袋，其中有一個裂開的垃圾袋裏面似乎裝有碎紙片。 截至26日（周日），內媒航拍發現館內泳池旁有至少40個黑色垃圾袋。

美國駐成都總領事館運出黑色大垃圾袋（點圖放大）：

綜合媒體報道，在中國於7月24日上午10時要求美方關閉其駐成都總領事館之後，該館陸續準備撤離工作。據法新社記者目擊，25日清早，清潔工從總領事館運出至少10個黑色大垃圾袋，其中一個垃圾袋已經裂開，裏面似乎裝有碎紙片。

此外，一名工人站在一台小型起重機上取下了掛在總領事館正面的美國國徽，只留下一面美國國旗。現場其他工作人員推着手推車忙碌來回，一些人拖着行李箱，還有人搬走鐵桶。幾輛總領事館車輛也一直進進出出。官媒中國環球電視網（CGTN）航拍發現總領事館的一處泳池旁還有至少40個黑色垃圾袋。據環球網報導，一輛中巴今天駛入館內，領館安保開門時嚴加防範，還可以看到搬家公司車輛停放在院內。

一輛中巴駛入美駐成都總領館。（環球網）

早前中國駐侯斯頓總領事館有人焚燒大量文件（點圖放大）：

+ 10 + 9 + 8

此前，中國駐侯斯頓總領事館被關閉之時，外界拍攝到總領事館內有人焚燒文件，美方消防車停靠在館外密切監視。對於中國駐侯斯頓總領事館焚燒文件所引發的輿論關注，中國駐侯斯頓總領事蔡偉隨後受訪回應稱，對各個國家外交機構來說，碰到緊急的情況會採取一些措施，焚燒文件是一個慣例。

按照中國方面的通知，美國駐成都總領事館應在72小時之內（即7月27日上午10時）之前撤離其工作人員。