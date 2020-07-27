中國和巴基斯坦否認兩國合作研製生物武器　斥相關報道歪曲事實

中國和巴基斯坦分別表示，澳洲傳媒報道稱「兩國正合作研製生物武器」，是歪曲事實，惡毒誹謗兩國關係。

澳洲傳媒《克拉克森》（Klaxon）上周在其調查報告中指稱，北京和伊斯蘭堡已達成一項為期三年的秘密協議，「以擴大潛在的生物戰能力，包括運行幾個與致命的炭疽劑有關的研究項目。」

報道又引述多個情報來源指，中國的武漢病毒研究所「出借所有財政物資和科學支持」，在巴基斯坦建立了一個秘密設施。武漢實驗室正在為巴基斯坦科學家提供「病原體操作和生物信息學的廣泛的培訓」，以幫助巴基斯坦開發自己的病毒收集數據庫。

中國駐巴基斯坦大使館譴責報道「捏造」，稱這是完全不負責任，惡毒的誹謗中國和中巴關係。圖為4月28日，中國國務院總理李克強在北京釣魚台國賓館會見巴基斯坦總理伊姆蘭·汗。（中新社）

對此，中國駐巴基斯坦大使館譴責報道「捏造」，稱這是完全不負責任，惡毒的誹謗中國和中巴關係。「作為一個負責任的國家，中國總是履行對《生物武器公約》的義務。」

巴基斯坦外交部周日（26日）發表聲明，斥這是一個具有政治動機和虛假的故事，包括歪曲事實和引用匿名消息來源的捏造。而報告中提到的這個設施「沒有什麼秘密」，該實驗室正用於研究新出現的健康威脅、監測和疾病爆發調查。

巴基斯坦外交部指出，巴基斯坦一直嚴格遵守其國際義務，並一直與《生物武器公約》締約國分享有關該實驗室的信息。國際條約禁止成員國開發、生產和儲存生物製劑或毒素。