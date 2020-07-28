吉林官員寫「奇書」通篇「平安」　省應急管理廳讚「值得一讀」

吉林省公安廳黨委副書記長賀電所著的《平安經》一書於近日在網絡流傳，這本書所有句子皆以「XXX平安」造句。 值得注意的是，這本《平安經》還受到了吉林當地政府機關的推薦，如吉林省應急管理廳微信公號在4月9日就曾轉發該書，並稱讚「值得一讀」。

《平安經》整本書皆以「XXX平安」造句，例如該書第十篇「人類眾生平安」之「眾生身心平安」章節裏的「身心平安」，內容為「眼平安，耳平安，鼻平安，舌平安，身平安，意平安」；而如《各年齡平安》一文，內容即為「1歲平安，2歲平安，3歲平安……」

其他內容以此類推，或冠以地名或冠以行業名。

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該書的作者為吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電。公開資料顯示，賀電，1963年4月生於吉林梨樹，中共黨員，博士研究生學歷，法學博士學位，二級教授，博士研究生導師，一級警監。

值得注意的是，這部「經書」似乎還受到吉林當地政府的推薦。公開報導顯示，6月7日，長春召開了《平安經》公益朗誦活動研討會，當地媒體《吉林日報》、《長春日報》均報道了這一消息，而《吉林日報》的新聞通吿還被吉林省人民政府新聞辦公室轉載。

此外，當地官方微信公眾號「中國吉林網」發表文章向讀者隆重推薦《平安經》，宣稱「官員閲讀此書，領悟初心使命。學者閲讀此書，頓悟平安哲理。商賈閲讀此書，企業平安無虞。民眾閲讀此書，安享世間太平。」

吉林省公安廳黨委副書記、常務副廳長賀電。（百度百科）

而吉林省應急管理廳微信公號不僅在4月9日轉發該書稱讚「值得一讀」，還於5月9日發佈作者為張詠的「拜讀《平安經》感言」。

張詠在感言中寫道：「《平安經》作為跨國傳世的經類大作力作，是歷代和當代僅見的首部平安經書，由人民出版社和群眾出版社聯合出版發行。作者賀電先生博學多識，擁有警察和專家雙重身份，已出版專著35部 。從他的新作《平安經》中，令人感知到一位學者深邃的靈魂和寬廣的情懷。」

對此，許多內地網民嘲諷該書內容稱，「這本書的意義是浪費紙嗎？」「這種水平的人也能當官員嗎？」

有網友表示，「開研討會，辦朗誦活動，眾多相關單位宣傳，這不是以權謀私是什麼？」還有網友在微博轉發《平安經》內容，但隨後遭到舉報，稱其涉嫌違規。

面對網絡輿論，吉林省公安廳工作人員7月28日回應表示，《平安經》的創作系賀電業餘時間的個人行為，因工作繁忙等原因，賀電暫不方便接受採訪，建議記者過兩天再聯繫。