華裔白宮智囊余茂春被指為「漢奸」　遭母校除名

生於中國的美籍華人余茂春是美國海軍學院東亞和軍事史教授、美國國務院國務卿辦公室中國政策規劃首席顧問，近期美國《華爾街時報》（Washington Times）詳細報導了他對美國政府有關中國決策產生的影響。相關報導引起關注，更有大陸網民指他是「漢奸」。 近日，他的母校重慶永川中學把他的高考狀元的名字從石碑鑿除。

余茂春是重慶人，1962年生，1979年入讀南開大學歷史系，八十年代赴美留學，此後留在美國定居並加入美國國籍，現任美國海軍學院東亞和軍事史教授、美國國務院國務卿辦公室中國政策規劃首席顧問。《華爾街時報》日前報導指，余茂春曾親身經歷文革，深受美國國務卿蓬佩奧倚重，是特朗普政府對華政策戰略轉向的重要推手，過去三年來，余茂春一直是特朗普政府重塑美國對華政策的非常重要的幕僚，其中將中國重新定義為美國最重要的戰略對手就是出自他的建議。

該報導亦在中國內地網絡流傳，有內地網民指余茂春是「數典忘祖，成為蓬佩奧的狗頭軍師」，是「漢奸」，還有人稱他是「反華最關鍵角色」。

Twitter7月28日流傳一則影片，影片中有文字寫道，「改寫歷史，留此為證，余茂春被重慶永川中學除掉高考狀元」。影片顯示，重慶永川中學正試圖鑿除石碑上餘茂春的名字。此後，相關消息亦在微博流傳。

余茂春是永川中學畢業生，1979年考入南開大學，永川中學引以為傲。該校為了永久紀念，把該校幾位高考狀元的名字刻在校園的石碑上，其中一行刻着1979年文科狀元余茂春。

對此，《環球時報》總編胡錫進在微博節目中表示，余茂春22歲就離開中國，對中國國家道路形成之不易、對中共越來越深地融入高速發展的中國社會、與人民休慼與共缺少現實的感受，年輕人和知識分子滿腦子對西方全是崇拜，缺少後來逐漸形成的辨別力。

胡錫進還稱，余茂春「受到了網上一些極端聲音的誤導」，他以為那些極端聲音就是中國民間受到壓抑的真正呼喊，但如果連中共與西方執政黨有着性質上的根本區別、中共早已深度嵌入、融入中國社會、從外部打擊中共就是打擊中國都搞不清楚，這樣的人就是偽學者、政治投機分子。