【新冠肺炎】內地昨新增127宗確診　其中112宗屬新疆本土病例

撰文：王兆陽
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據國家衛健委網站發布的消息，7月30日0至24時，內地報告新增確診病例127宗，其中境外輸入病例4宗（廣東3宗，天津1宗），本土病例123宗（新疆112宗，遼寧11宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例1宗，為境外輸入病例（在上海）；新增治癒出院病例17宗。
內地境外輸入現有確診病例78宗，現有疑似病例2宗；累計確診病例2063宗，累計治癒出院病例1985宗，無死亡病例。
截至7月30日24時，內地現有確診病例684宗，累計治癒出院病例78974宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84292宗，現有疑似病例2宗。
7月19日，烏魯木齊街頭正進行新型冠狀病毒檢測。（路透社）
此外，內地新增無症狀感染者11宗（境外輸入5宗）；當日轉為確診病例36宗（無境外輸入）。
另據新疆方面發布的消息，7月30日新疆報告新增的112宗確診中，30宗為無症狀感染者轉確診病例，其中昌吉州1例為烏魯木齊市輸入的無症狀感染者轉確診病例，其餘均為烏魯木齊市病例。
截至7月30日24時，新疆共確診病例523宗，現有無症狀感染者108宗，其中烏魯木齊市106宗、兵團1宗、昌吉州1宗（烏魯木齊市輸入）；尚有12416人正在接受醫學觀察。