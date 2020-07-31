【人事變動】劉國中出任陝西省委書記　原書記胡和平另有任用

內地兩個省份近期有人事新變動。在陝西省，劉國中出任陝西省委書記，胡和平不再擔任陝西省委書記、常委、委員職務，另有任用；而在吉林，省人大常委會決定任命李偉為吉林省副省長。

近年來，劉國中經歷了黑龍江、四川、吉林、陝西4個大省的歷練，行程跨越了大半個中國。（吉林省政府官網）

據新華社7月31日報道，日前，中共中央決定：劉國中任陝西省委書記；胡和平不再擔任陝西省委書記、常委、委員職務，另有任用。

公開資料顯示，劉國中出生於1962年7月，黑龍江望奎人，是中共第十九屆中央委員。1978年，劉國中在華東工程學院炮彈系觸發引信設計與製造專業學習。1990年，任黑龍江省經委綜合規劃處科員、副主任科員、主任科員，從基層開始，一路升遷。

2011年9月，劉國中兼任黑龍江常務副省長；2013年10月，劉國中任中華全國總工會副主席、書記處書記；2016年2月，其任四川省委副書記；2017年1月，劉國中擔任吉林省委副書記、省長。2018年1月，劉國中任職陝西省委副書記、省政府黨組書記，吉林省省長，至此番履新陝西省委書記。

胡和平2017起出任陝西省委書記，至此次去職。（網絡圖片）

而現年58歲的胡和平早年在清華大學工作多年，2013年調派到浙江，擔任組織部部長。他在2015年前往陝西，歷任省委副書記、省委黨校校長、省政府省長等職，2017起出任陝西省委書記，至此次去職。

除了上述人事調整外，據《吉林日報》消息，7月30日，吉林省十三屆人大常委會舉行第二十三次會議，決定任命李偉為吉林省副省長。

據官方簡歷，李偉生於1970年9月，1993年畢業於北京物資學院管理工程系管理工程專業，此後在中國兵器工業集團公司工作多年，2003年1月任中組部幹部五局一處正處級調研員。

新任吉林省副省長李偉。（網絡圖片）

2003年4月，李偉調至國務院國資委工作，2014年4月，李偉任國務院國資委黨委機要秘書、中央企業團工委書記；2019年8月李偉任中國國務院國資委企業領導人員管理一局（董事會工作局）局長，至此番履新吉林省副省長。

近期，吉林省政府領導班子多人調整。2月，吉林省副省長侯淅珉任吉林省委常委，3月卸任副省長職務，兼任省委政法委書記；4月，時任吉林省四平市委書記韓福春、時任海南省三亞市市長阿東，任吉林省副省長。