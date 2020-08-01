【人事變動】羅強、李剛出任四川省副省長

8月1日，四川省人大常委會決定任命羅強、李剛為四川省副省長；與此同時，王鳳朝辭去四川省副省長職務。

8月1日，四川省人大常委會決定任命羅強為四川省副省長。（中共綿陽市委黨校官網）

四川省人大常委會8月1日表決通過了省長尹力提出的任免案，決定任命羅強、李剛為副省長。

公開資料顯示，出生於1963年10月的羅強為重慶人，成都理工學院礦物學、岩石學、礦床學專業畢業，研究生學歷，理學博士，教授。他曾任四川省達州市委副書記、市長，四川省廣元市委書記，四川省綿陽市委書記，四川省政府秘書長，成都市委副書記、代市長等職。2017年，羅強任成都市委副書記、市長。

1965年7月出生的李剛為四川大邑人，電子科技大學工商管理專業、中共中央黨校經濟學專業畢業，在職研究生學歷，工商管理碩士。曾任四川省巴中市委書記、自貢市委書記、四川省發展和改革委員會主任等職。

新任四川省副省長李剛。（網絡圖片）

當日的會議還決定免去李剛的四川省發展和改革委員會主任職務，決定任命鄭備為四川省發改委主任。

四川最近進入新一輪人事密集調整期。成都市7月31日任命王鳳朝為成都市副市長、代理市長。同日舉行的四川省人大常委會任命曹立軍為四川省副省長。

據官方簡歷，王鳳朝生於1965年12月，其工作經歷多集中於企業，早年曾任長虹電器總經理。

2005年9月，王鳳朝辭去長虹集團職務，轉任四川省內江市副市長，此後又出任四川省國資委副主任。2010年，王鳳朝重返企業任職，出任四川航空集團總經理，後任董事長、黨委書記，2015年任四川省國企四川發展控股有限公司黨委書記、董事長，後兼任四川金融控股集團有限公司黨委書記、董事長。

2019年9月，王鳳朝任四川省副省長，負責工業經濟、科學技術、國有資產、國防科工、通信、軍民融合發展等工作，協助負責安全生產工作。