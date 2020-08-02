江蘇文科狀元歷史偏低無緣清華北大港中大　接受港大百萬獎金邀請

2020年內地高考江蘇省文科狀元白湘菱，雖然語文、數學、外語總分高達430分，但選修科目中的歷史科只拿到B+等級，令她無緣清華、北大等名校；香港中文大學也因其不符「最低提檔要求」而表示無法破格錄取。事件引發內地不少網民關注，甚至封其為「最慘狀元」，但也有不少內地知名學府紛紛拋出橄欖枝。 白湘菱的母親今日（2日）接受內媒訪問時表示，香港大學願意向女兒提供100多萬港元全額獎學金，而女兒最終也接受港大的誠意邀請，申請就讀該校金融類專業。目前，一切塵埃落定，白湘菱已開始畢業旅行。

白湘菱一家四口。（封面新聞）

江蘇省的高考總分包括語、數、外3科成績，滿分480分，白湘菱考得430分。與其他諸多省份不同是，江蘇省將歷史、物理等科目視作選測，最終成績是以等級劃分，白湘菱歷史科目只獲得B+等級，並未達到北大、清華等名校的選修科目等級最低要求（A及以上）。

白湘菱成績曝光後，不少網民為她感到惋惜，認為她足夠優秀，名校亦應予破格錄取。對此，北大江蘇招生組表示，目前沒有接到破格錄取白湘菱的通知。南京大學淮安市招生工作負責人表示，招生組關注過白湘菱的情況，但招生工作中規則先行。

8月2日，白湘菱的媽媽白女士表示，女兒在經過慎重考慮後，最終決定接受香港大學的邀請，申請去港大讀書，且所選專業是金融類相關。白女士說，港大給出了極大的誠意，願意提供四年約一百多萬的全額獎學金，「想都不敢想這個學校，自己申請的話家庭負擔不輕」，這樣的結果令家人非常滿意，「意外之外的好」。

香港大學向白湘菱提供4年過百萬元的全額獎學金。（資料圖片）

值得一提是，與中大和城大不同，港大等13間香港大專院校在內地採獨立招生。港大的內地招生計劃不同於內地高校統一招生機制，有其獨立的報名程序。在錄取過程中，港大會優先考慮以下因素：申請人的高考總成績及英語成績；申請人在面試中的綜合表現（如獲面試資格）；申請人的綜合素質。面試以全英語進行。

白湘菱接受港大邀請的消息，也引發不少內地網民議論紛紛：

「比清華北大好，祝福」 「港大有誠意，並且不比清北差哦」 「現在香港排外情緒嚴重，只能說保護好自己吧」 「歷史B+，去香港危險！」 「一群學渣擔心起狀元的未來了」 「不是，香港下學期開得了學嗎？」

此前7月31日，香港中文大學本科入學處向內媒表示，對江蘇考生的錄取條件為：物理或歷史成績為A+，其他選測科目成績為A，且英語成績須達到95分及以上。白湘菱雖然語數外成績排江蘇第一，但選測科目政治、歷史等級分別為A、B+，歷史科不符中大要求，且內地的不少名校對江蘇考生也要求兩門選修科目須在A及以上。

香港中文大學本科入學處明確表示，上述規定是學校招生規定的最低提檔要求，白湘菱歷史成績未達此標準，不符合錄取條件，學校也無法破格錄取該考生。

（綜合報道）