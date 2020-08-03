字節跳動稱面臨各種困難　包括遭競爭對手Facebook抄襲抹黑

中美角力白熱化，美國總統特朗普（Donald Trump）宣稱將封殺中國企業字節跳動旗下Tik Tok的在美業務後，字節跳動同意剝離Tik Tok美國業務，引發輿論關注。

英國路透社當地時間8月1日報道稱，兩位知情人士提供消息說，字節跳動已經同意出售Tik Tok美國公司的全部股份，由美國微軟（Microsoft）公司接管，與Tik Tok這家幾乎被美國政府禁止經營的公司徹底脱鈎。

特朗普政府不斷施壓Tik Tok，稱其涉嫌威脅美國國家安全。（AP）

8月2日晚，字節跳動發聲指，「字節跳動始終致力於成為一家全球化公司。在這個過程中，我們面臨着各種複雜和難以想象的困難，包括緊張的國際政治環境、不同文化的碰撞與衝突、競爭對手Facebook的抄襲和抹黑。但我們仍然堅守全球化的願景，不斷加大包括中國在內的全球各地市場的投入，為全球用戶創造價值。我們嚴格遵守當地法律，也會積極利用法律授予我們的權利，維護公司的合法權益。」

另據最新消息稱，特朗普給字節跳動45天的時間來談判出售Tik Tok給微軟。

此事引發中國輿論熱潮，有網友為Tik Tok感到可惜，稱「現在看到Tik Tok以這樣的方式被更多人知道，很難過、很辛酸。」

有企業在關注此事的同時，擔心中國出海創業者的出路，一位出海企業創始人稱，「我們都希望它能挺過去，字節跳動海外受到打擊的同時，也幫中國的出海創業者們趟出一條路，比如與當地政府關係的溝通、人才隊伍的搭建、數據隱私方面的合規等等，會為之後的出海創業者省去很多心力。」

不過也有網友表示，「Tik Tok今天面臨的困境是眾多中國出海企業的難題。膽小鬼遊戲，特朗普賭的就是你不敢抵抗。」還有網友直接嘲諷稱，「互聯網跪族：字節跳動」，稱字節跳動「既丟人，又丟錢」、「割地賠款，繼續讓步，最後骨頭都不剩了」，甚至有網友稱，「字節跳動崇洋媚外，不必為它鳴不平。」對於其最新聲明，有網友稱「字節跳動跪到一半開始反擊」，也有網友稱其「甩鍋Facebook」。

此外，輿論聚焦美國封禁Tik Tok的背後目的。有分析人士稱，美國政府以及相關部門從未拿出具體的理由來證明Tik Tok存在問題，Tik Tok在美國的遭遇是藉助政治方式掠奪一家中國互聯網成功的創業公司，其本質是商業史上的一場巧取豪奪，而不是真正的安全問題。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員劉志勤認為，為了限制中國科技的發展，美國高層已經草木皆兵、神經緊張。美國的目的很簡單，就是不讓中國的企業，尤其是高科技企業進入美國市場，而像是Tik Tok這樣的企業，它的發展是超出美國人預料的。

中國官媒《環球時報》總編輯胡錫進指，Tik Tok有兩宗「罪」。一是它挑戰了美國的高科技霸權，二是Tik Tok使得大量美國年輕人聚集在一起。「Tik Tok事件標誌着美國傳統價值觀的嚴重不可持續，而且Tik Tok如果最終在美國被關，它幾乎可以看成美式自由民主精神的一次幻滅，尤其是會在美國青少年正在形成的世界觀中打上深刻烙印。」

對於此事最終的解決方案，分析稱，這是考驗字節跳動的關鍵時刻。但不容迴避的是，中美關係不確定性帶來的商業影響，這已經不是一家企業所能左右的問題。不過，也有分析稱，「完全把Tik Tok與字節跳動分離是一件非常難的事情。」