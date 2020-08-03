【新冠肺炎】本土新增病例趨緩　大連官方公布疫情源頭

中國新一輪新冠肺炎（COVID-19）疫情走向趨緩，8月2日0時至24時，中國新增本土確診病例36例，其中新疆28例，遼寧8例。

大連新一輪疫情爆發後，民眾進行核酸檢測。（視覺中國）

大連市衛健委8月3日舉行的疫情防控發佈會上稱，本次疫情是與冷鏈海鮮產品加工相關的聚集性爆發，通過初步流行病學調查發現，本次疫情最早於7月9日發病 ，凱洋海鮮公司的病例發病時間早於該公司之外的病例，提示本次疫情可能起始於凱洋公司海鮮加工車間，之後在加工車間迅速傳播，並向外面擴散。

截至目前，該車間共有60餘名工人和管理人員感染，患病率高達61.9%。

大連市8月2日上午召開疫情防控記者會，大連衛健委副主任趙連也在會中公布，自7月22日大連此波疫情爆發起，目前當地累計確診79例，其中首現疫情的凱洋海鮮公司員工就佔了36例。

另外，大連目前共有32例無症狀感染者正接受醫學觀察，當中也有19例是凱洋海鮮公司的員工。

凱洋海鮮公司所在的大連市甘井子區區長郭雲峰在會上指，當地7月22日已關閉凱洋海鮮公司，並將企業人員集中隔離進行核酸檢測。

23日起，除了保障民生的企業正常運作外，當地大連灣區域的企業全部關閉，區內實施封閉管理。

他也指，當地對區內所有居民進行核酸檢測，大連灣區域的居民要受檢2次，凱洋員工、密切接觸者等則每3天要受檢一次。

據悉，凱洋公司一名男性員工7月22日確診感染新冠肺炎，同公司員工也陸續確診，自此大連出現大規模疫情，並傳播到吉林、黑龍江和北京等地。

此外，據中國國家衛健委8月3日通報，北京時間8月2日0時至24時，中國31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報吿新增確診病例43例，其中境外輸入病例7例（江蘇3例，山東2例，遼寧1例，廣東1例），本土病例36例（新疆28例，遼寧8例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入病例（均在上海）。