外交部：美境外生物軍事化活動不合理　促履行國際公約義務

近來，美國在其境外的生物軍事化活動引發高度關注。在韓國，當地傳媒連續曝光駐韓美軍從事違反《禁止生物武器公約》的活動，大批社會團體要求關閉駐韓美軍相關實驗室、驅逐駐韓美軍相關部隊。 對此，中國外交部發言人汪文斌周二（4日）在外交部例行記者會上稱，美國在不少國家開展生物軍事化活動，引發了廣泛質疑和反對，究其原因，主要是其做法不透明、不安全和不合理，中國敦促美方切實履行《禁止生物武器公約》公約義務。

汪文斌說，美軍生物軍事化活動一是不透明，許多當事國都不知道美軍實驗室到底在幹什麼，作為境外生物軍事化活動最多的國家，美方向《禁止生物武器公約》提交的建立信任措施材料對此隻字不提；二是不安全，美方許多活動與高危病原體密切相關，一旦發生安全事故，將對當事國及其鄰國乃至全世界產生災難性後果。

外交部發言人汪文斌。（AP）

他指出，第三是不合理，放眼全球，只有美國以軍方為主導滿世界建設生物實驗室，在境外大肆蒐集生物資源，也只有美國獨家反對《禁止生物武器公約》核查議定書談判。不管美方怎麼辯解，都難以自圓其說。

汪文斌表示，中方敦促美方本著公開、透明、負責任的態度，正視國際社會關切，對其境外生物軍事化活動作出全面澄清，並切實履行《禁止生物武器公約》義務，停止獨家阻攔公約核查議定書談判。

早在2019年10月，韓國疾病管理部門對外公布，美軍在2019年1月向駐韓基地寄送了三種細菌，主要被分布在釜山、群山、烏山的基地。當時韓國民眾就要求美軍給出說法，美國軍方強調這些都是清除了毒性的非活性細菌，對人體和環境不會造成危險。但韓國傳媒報道稱，輿論一直懷疑，美軍在韓國的基地使用對人體有着致命傷害的病毒進行生化研究。

而後在2019年12月，美軍首次公開了駐韓美軍的試驗地點，並且承認了此前將生化物資運往韓國基地的事實。知情人士透露，美軍曝光的裝備中的確包括生物防禦的設備。但駐韓美軍參謀長表示，這些設備是為了檢驗生化威脅，好為當地的美軍以及韓國提供及時的警報。他強調，美軍的系統非常安全，不是以生化實驗為目的，而是為了防禦生化武器的威脅進行的防禦試驗。

韓國社會輿論要求美國撤出駐韓部隊。圖為2019年6月30日，美國總統特朗普（Donald Trump）在板門店與朝鮮最高領導人金正恩會晤後，在韓國平澤烏山空軍基地會見駐韓美軍。（AP）

《俄羅斯報》曾在2019年1月15日報道，俄聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫（Nikolai Patrushev）接受採訪時表示，美國在全世界建立的軍用生物實驗室已超過200個，其中也包括烏克蘭和獨聯體國家。俄羅斯不排除美國在這些國家研製新型生化武器的可能性。

根據現有數據，在美國軍方的指導下，很多生物實驗室正在研究特別危險的病原體和致命疾病，其中格魯吉亞盧加爾生物實驗室成為2018年世界關注的焦點。2018年9月，格魯吉亞國家安全局前局長表示，盧加爾生物實驗室裏可能正在進行針對人體的致命實驗。

（綜合報道）