【新冠肺炎】內地增31宗確診病例　25宗本土病例均在新疆烏魯木齊

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，在周五（7日）共新增31宗確診病例，其中25宗本土病例均在新疆烏魯木齊，境外輸入病例則分別在上海、浙江、山東、湖北及廣東。

烏魯木齊市疾控中心正全力展開流行病學調查。（新華社）

據國家衛健委指，內地新增31宗確診病例，其中境外輸入病例6宗（上海2宗，浙江1宗，山東1宗，湖北1宗，廣東1宗），本土病例25宗（均在新疆）；無新增死亡病例；新增疑似病例5宗，均為境外輸入病例（均在上海）。當日新增治癒出院病例35宗，解除醫學觀察的密切接觸者407人，重症病例較前一日增加6宗。

截至8月7日，內地現有確診病例839宗（其中重症病例42例），累計治癒出院病例79123宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84596宗，現有疑似病例7宗。累計追蹤到密切接觸者799701人，尚在醫學觀察的密切接觸者27357人。境外輸入現有確診病例109宗（其中重症病例1宗），現有疑似病例7宗。累計確診病例2126宗，累計治癒出院病例2017宗，無死亡病例。

另內地新增14宗無症狀感染者（境外輸入6宗）；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察16宗（境外輸入5宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者271宗（境外輸入113宗）。

（綜合報道）