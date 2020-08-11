【新冠肺炎】內地新增44宗確診病例　13宗本土病例均在新疆

內地在周一（11日）新增44宗確診病例，其中佔大多數的是境外輸入病例，有31宗，本土病例則有13宗，均是在新疆。

國家衛健委通報，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例44宗，其中境外輸入病例31宗（陝西9宗，上海8宗，山東6宗，廣東3宗，甘肅2宗，河北1宗，黑龍江1宗，浙江1宗），本土病例13宗（均在新疆）；無新增死亡病例；新增疑似病例2宗，均為境外輸入病例（上海1宗，福建1宗）。

13宗本土病例均是在新疆。（新華社）

當日新增治癒出院病例52宗，解除醫學觀察的密切接觸者1729人，重症病例較前一日增加3宗。另外，境外輸入現有確診病例154宗（其中重症病例1宗），現有疑似病例3宗。累計確診病例2200宗，累計治愈出院病例2046宗，無死亡病例。

截至周一，內地現有確診病例794宗（其中重症病例44宗），累計治癒出院病例79284宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84712宗，現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者802273人，尚在醫學觀察的密切接觸者23790人。

無症狀感染者方面，內地新增無症狀感染者17宗（境外輸入6宗）；當日轉為確診病例2宗（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察13宗（境外輸入3宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者285宗（境外輸入137宗）。

（綜合報道）