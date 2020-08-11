英國曆史學家：TikTok是數字鴉片，煽动西方青年迎接中華帝國主義

美国總統特朗普（Donald Trump）早前宣布要封殺抖音海外版TikTok，此后讓美國科技巨頭微軟（Microsoft）收購，其后又表示45日後禁止美企與TikTok（以及微信）及其母公司交易。 英國知名歷史學家尼爾·弗格森（Niall Ferguson）日前也就TikTok发表评论，称TikTok像是一種容易令年輕人成癮的「鴉片」。

8月10日，尼爾·弗格森在個人社交媒體Twitter評價TikTok時寫道，「它不僅僅是中國出於對鴉片戰爭至毛澤東革命之間的屈辱歷史的報復，更是一種『鴉片』——數字芬太尼，以煽動我们的孩子迎接中華帝國主義的到來」。

8月10日，尼爾·弗格森在推特評價TikTok，稱其是「數字芬太尼」。（Twitter@nfergus）

尼爾·弗格森是英國知名的歷史學家，在哈佛大學、牛津大學、斯坦福大學都有經歷，被認為是極少數能橫跨學術界、金融界和媒體的專家，其曾在2004年被美國《時代》周刊評為「影響世界的100人」之一。

現如今作為合成類鴉片藥物，芬太尼在美國被濫用的現象非常嚴重。美國疾病控制和預防中心（CDC）數據顯示，芬太尼每年導致超1.8萬名美國人死亡。美國方面認為，在流入境內的芬太尼藥物中，超過95%來自中國。基於此，美國一直要求中國管控芬太尼出口。

至於中華帝國主義，不僅弗格森這樣說，甚至連美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）7月15日在演講中就提出中國是「帝國主義」，強調後者通過擴張主義、帝國主義和專制行為將自有和民主置於危險之中。