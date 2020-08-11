中俄合研CR929客機進度受阻　俄羅斯被指或另有所圖

近段時間，有關中俄合研的CR-929寬體大飛機項目受阻一事，引發外界高度關注。消息指，俄羅斯拖延進度或另有所圖。

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綜合媒體8月10日報道稱，俄羅斯伊爾庫特公司總經理拉維爾·哈基莫夫（Ravel Khakimov）此前7月8日表示，中俄聯合研發的CR929飛機的交付工作可能會在2028年至2029年開始，這比原來預計的時間晚了3年到4年。

至於深層原因，俄羅斯工業和貿易部部長丹尼斯·曼圖洛夫（Dennis Mantulov）表示，對於CR929項目，中國的興趣在於獲得技術並保持本國飛機的市場，而俄羅斯希望不分享技術並獲得外部市場。儘管中俄兩國存在分歧，但雙方正在尋找折衷方案。

顯然，若是在技術轉讓和轉讓比例等問題上無法談妥，那CR-929項目的進度必將大為受挫，甚至不排除就此吿吹的可能。

報道稱，此次變故的背後，一種可能是俄羅斯想以技術為籌碼，向中國開出更高的價格，即想要俄航空技術就要給更多的錢；但還有一種可能，即俄羅斯人真的不在乎CR-929大飛機項目的「死活」，畢竟其手中還有另一款寬體大飛機。

7月17日，據英國《飛行國際》網站消息，俄製新型寬體飛機伊爾-96-400M已啟動認證測試活動，該機裝備了俄製新型民用大涵道比噴氣式發動機PD-35，以及可滿足歐盟最新標準的俄製現代化導航系統。

消息稱，預計伊爾-96-400M將在今年年底前完成所有認證測試。與採用雙發佈局的CR-929不同，伊爾-96-400M是一款四發客機，也是當今世界上唯一在研的新型四發客機。

隨着民用航空發動機性能與安全性的提高，如今的雙發寬體客機已經可以在航程和安全性上接近乃至媲美曾經的許多著名四發客機。

值得注意的是，有了經濟實惠且性能不差的CR-929大飛機項目後，俄羅斯卻依然執意保留和推進成本明顯毫無優勢的伊爾-96-400M四發客機，這顯然說明其並不在乎該機在運行成本上的劣勢。

有分析稱，與民用領域不同，軍用領域對裝備性能的要求嚴格。因此，在雙發客機大行其道的今天，俄羅斯卻堅持研發四發的伊爾-96-400M，很可能是想將該機投入軍用領域。

據瞭解，俄羅斯現役軍用大飛機平台基本只有伊爾-76和安-124兩款運輸機，其中安-124因體型過於巨大，且對機場跑道要求較高，故改裝難度和適用性都不夠好。因此，伊爾-76就成了唯一可用的特種大飛機平台。

由此分析，伊爾-96-400M未來極可能擁有「軍民兩用」的身份。