習近平簽署主席令　授予鐘南山等4人國家勳章、國家榮譽稱號

據央視新聞消息，中國國家主席習近平11日簽發主席令，表示為隆重表彰在抗擊新冠肺炎疫情鬥爭中作出傑出貢獻的功勳模範人物，弘揚他們忠誠、擔當、奉獻的崇高品質，根據第十三屆全國人民代表大會常務委員會第二十一次會議的決定，授予鐘南山「共和國勳章」；授予張伯禮、張定宇、陳薇「人民英雄」國家榮譽稱號。

「共和國勛章」是中國的最高榮譽勛章，2016年1月1日設立，由國家主席向獲得者授予。2019年9月17日，國家主席習近平簽署主席令，根據主席令，授予袁隆平、黃旭華、屠呦呦等8人「共和國勛章」。

中國工程院院士鍾南山。（資料圖片）

鍾南山是中國工程院院士，專長慢性阻塞性肺病及其他呼吸道病，2003年起中國歷次呼吸道傳染病（SARS、H1N1、H5N6、H7N9、MERS、COVID-19）的防治領軍人，尤以在廣東省防治2003年沙士（SARS）傳染病聞名；今年新型冠狀病毒傳染病爆發，83歲的鍾南山出任國家衛健委高級別專家組組長主理。

中國工程院院士張伯禮。（新華網）

張伯禮是中央指導組專家組成員、中國工程院院士、天津中醫藥大學校長。他今年1月進入武漢參與抗擊新冠肺炎疫情，提倡中西醫結合治療，2月12日進駐江夏中醫方艙醫院，2月19日因膽囊炎發作而在武漢接受微創膽囊摘除手術，術後第三天又投入工作，並稱自己「把膽留在這兒了」。

湖北省衛生健康委員會副主任張定宇。（新華網）

張定宇現擔任湖北省衛生健康委員會副主任、黨組成員。去年12月29日，來自華南海鮮市場的首批7名不明原因肺炎患者轉入武漢市金銀潭醫院接受治療，時任金銀潭醫院院長張定宇帶領醫護人員率先採集了這7名病人的支氣管肺泡灌洗液，送至中科院武漢病毒研究所進行檢測。由於張定宇在抗擊新冠肺炎疫情作出重大貢獻，今年1月底至2月初，中共湖北省委、武漢市委分別授予其「全省優秀共產黨員」、「全市優秀共產黨員」稱號；4月，張定宇任湖北省衛生健康委員會副主任。

中國工程院院士陳薇。（中國長安網）

陳薇是中國預防醫學家、生物防禦專家，解放軍少將，中國工程院院士。她長期從事生物危害防控研究，尤其致力於高致病性病原微生物新型疫苗和治療藥物的研發。今年新冠肺炎疫情爆發後，陳薇與團隊於今年1月26日（正月初二）進駐武漢，運行帳篷式移動檢測實驗室，應用自主研發的檢測試劑盒，大大加快了確診速度，並力爭在12周內研製出疫苗。她的團隊研製出的腺病毒載體重組疫苗於3月16日獲批進入臨床試驗，4月12日進入二期臨床試驗。