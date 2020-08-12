【人事變動】解放軍3名退役上將轉任全國人大

8月11日下午，全國13屆全國人大常委會第21次會議閉幕，此前退役的軍方上將的去向受到外界關注。解放軍此前退役的3名軍方上將——東部戰區前司令劉粵軍、軍委後保部原部長宋普選、火箭軍原政委王家勝分別去了全國人大的專門委員會任職。

公開資料顯示，劉粵軍1954年出生在廣州一個軍營，父母都是軍人，因此得名「粵軍」。1979年2月，身為連長的劉粵軍參加了廣西方向的對越自衛反擊戰。1999年，劉粵軍調任駐澳門部隊首任司令員。

這期間，劉粵軍晉升少將軍銜。2007年，劉粵軍跨大軍區交流至蘭州軍區，任參謀長，並晉升中將軍銜。2012年，劉粵軍擔任蘭州軍區司令員。2015年7月31日，劉粵軍受上將軍銜。

2019年12月，年滿65歲退出現役。2020年8月，任全國人大社會建設委員會副主任委員。

而王家勝曾長期在解放軍總裝備部工作，歷任總裝備部政治部副主任、第二十七試驗訓練基地政委、總裝備部政治部主任等職。2011年12月，出任總裝備部副政委、中央軍委紀委副書記，並在中共十八大上當選為中共中央紀律檢查委員會委員。

2014年12月，接替張海陽擔任解放軍第二炮兵部隊政治委員。2015年12月31日，任新成立的火箭軍政治委員。2013年7月，晉升中將軍銜。2017年7月28日，晉升上將軍銜。

有「謀」將之稱的宋普選，1954年出生，長期在濟南軍區任職，擔任過濟南軍區司令部作戰部作戰處處長，陸軍第67集團軍200師代理師長，陸軍第54集團軍參謀長，濟南軍區副參謀長等職。2006年，任陸軍第54集團軍軍長。2009年，宋普選接替退役的原副司令員徐承雲中將，任南京軍區副司令員。

2013年7月，任解放軍國防大學校長。2014年12月，與張仕波中將對調，任北京軍區司令員。2015年7月31日，晉升上將軍銜。2016年2月，任新成立的北部戰區司令員。

因為由作戰參謀崗位一路升上來，所以宋普選曾被中國媒體稱為「謀」將。2017年9月，出任中共軍委後勤保障部部長。但在之後的中共十九大上，宋普選意外落選中央委員。

2019年4月，年滿65歲的宋普選不再擔任軍委後勤保障部部長的職務，2020年8月，他被任命為全國人大教科文衛委員會副主任委員。

除了解放軍高層的人事變動，11日閉幕的全國人大也通過了兩個部長的人事更迭，即肖亞慶接替苗圩出任工信部長，胡和平接替雒樹剛出任文化和旅遊部長，但卸任的苗、雒兩人卻未有安排在人大任職，分析指，苗、雒兩人可能稍後去全國政協任職。