中美關係急速惡化　副外長樂玉成暗諷美政客是小人

連日來，中美關係持續惡化成為國際關注的焦點。對此，中國外交部副部長樂玉成接受採訪對美政客進行了諷刺。

8月11日，中國外交部副部長樂玉成在接受中國網媒觀察者網「中國論壇」欄目專訪時，就中美關係的現狀發表意見，並對未來把握兩國關係正確方向提出了期待。

自新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球爆發以來，美國政客多次發表「中國病毒」言論，並指責中國疫情數據造假。在本國疫情尚未控制之際，美國又插手香港事務等。樂玉成表示，美國一些政客的行為方式有兩大特點，一是說謊張口就來，二是違法家常便飯。這些政客經常謊話連篇，尤其是詆譭抹黑中國時信口開河，令人啼笑皆非。

樂玉成認為，美國近期針對中國的一系列做法，是在21世紀復活「冷戰」，讓人感到「麥卡錫主義」的幽靈又在美重現。現在美國對華人科學家進行「獵巫」行動，任意滋擾、抓捕中國留學生的做法，同當年麥卡錫時代何其相似。

值得注意的是，近期美國打壓中國企業字節跳動旗下的TikTok視頻軟件，此舉引起國際社會的高度關注。

樂玉成對此表示，美國政府在拿不出任何真憑實據的情況下，對TikTok進行有罪推定，威脅在45天內強制出售或禁用它，TikTok即使被收購也要把大筆錢交給美國政府。這哪裏是什麼「交易的藝術」？分明是強盜的邏輯，明火執仗的搶劫。

樂玉成在訪談中表示，中國人從來都襟懷坦蕩、以誠待人，不會咄咄逼人，更不會仗勢欺人。但謙和有禮不意味着不講是非、放棄原則。中方的原則很明確，不惹事，但也不怕事，不會隨小人起舞，但也絕不容他們胡來。

樂玉成指出，歷史上美國沒少對中國進行各種圍堵、制裁，中國也挺過來了，而且道路越走越寬廣，前途越來越光明。最近，美國宣布制裁中國中央政府和香港特區政府11名官員，並沒有嚇倒中國。相反，都覺得上美國製裁名單很光榮。美國的制裁名單變成了一份「表揚名單」。

對於當前中美兩國的處境，樂玉成表示，已做好隨時與美方同行對話的準備。

此前8月5日，中國官媒新華社對中國外長王毅進行了專訪。當被記者問到美國不斷宣稱「對話無用論」時，王毅表示，當代國際關係中，對話是解決分歧的明智選擇，是建立互信的正確途徑，中國隨時可以與美方重啟各層級、各領域的對話機制，任何問題都可以拿到桌面上來談。

8月7日，一直負責中美關係的中共中央外事工作委員會秘書長楊潔篪也在新華網刊發署名文章，強調中美關係的重要性，重申合作為兩國人民和世界帶來的巨大利益和貢獻，並批評「美國一小撮政客」出於一己私利將中美關係推到危險境地。

從中國官員的標題可以看出，當前中國並不想與美國「脱鈎」，但是雙方的緊張關係仍然會持續下去。