《環時》直斥白宮華裔智囊余茂春「賣國賊」　必將接受歷史的審判

在中美關係波折不斷的背景下，華裔白宮智囊余茂春成為中國輿論熱議的對象。據稱，美國制定反華策略背後，余茂春扮演了重要角色，中國官媒《環球時報》於近日曝光諸多內情，並稱其是「賣國賊」。

中國官媒《環球時報》8月12日報道稱，余茂春出生於中國，於1979年考入南開大學歷史系。受美國學者影響，余茂春認為學習辯證唯物主義和歷史唯物主義是浪費時間。他還沉溺於美國紙醉金迷的生活，公派學習後加入美國國籍。

另據公開報道，余茂春是1985年20歲出頭時從中國前往美國留學並定居的，1994年在加州大學伯克利分校獲博士學位後，在美國海軍學院教書。

美國《華盛頓郵報》此前報道稱，余茂春現在是蓬佩奧（Mike Pompeo）的首席中國政策和規劃顧問。他的辦公室離蓬佩奧的辦公室僅幾步之遙。美國有人稱余茂春是美國的「國寶」，他對中國有百科全書般的認識，是「極權主義最有力的敵人之一」。

對此，《環球時報》文章稱，「余茂春自詡『中國問題專家』，卻不認真做功課，好好研究中國，不去深入了解中國改革開放40多年來的發展變化，而是每天絞盡腦汁炮製對抗中國的惡毒策略，成為徹頭徹尾的賣國賊。」

對於余茂春曾聲稱「沒有比中國更大的威脅，沒有比阻止中國對世界的威脅更重要的戰略目標」，文章稱，這實際是美國企圖通過渲染所謂「中國威脅」轉移視線，掩蓋自身問題。

此外，文章在最後稱，「余茂春瘋狂荒誕而又極具破壞性的對華政策為什麼會贏得美國高層的信任和認可呢？無非是正好迎合了美國政客『病急亂投醫』的心態。蒼蠅不叮無縫的蛋，想要揚名立萬的余茂春曲意逢迎，其政策主張正中反華派下懷，雙方臭味相投，一拍即合。余茂春這樣的政治投機分子在美國得勢，着實讓人為今天的美國悲哀。」

文章指，「余茂春必將接受歷史的審判，必將被釘在歷史的恥辱柱上。」

值得一提的是，在余茂春引發中國輿論關注後，其母校重慶永川中學從高考狀元石碑上鑿除了余茂春的名字。《環球時報》總編輯胡錫進亦曾稱余茂春是「偽學者」、「政治投機分子」。