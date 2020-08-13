美稱塞爾維亞購中國導彈或危及加入歐盟　塞總統：堅持考慮

路透社早前報導指，塞爾維亞向中國採購了FK-3防空導彈系統。美國駐塞爾維亞大使館此後稱，與中國的防務合作，可能危及塞爾維亞加入歐盟的目標。 塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vučić）對此回應稱，將堅持考慮購買中國武器。

FK-3是中國紅旗-22（HQ-22）防空導彈系統的出口型，由中國航天科工十院研發，該中程防空導彈系統於2016年在珠海航展上首次亮相。8月2日，塞爾維亞《巴爾幹安全網》引述消息人士稱，塞爾維亞將採購的FK-3防空導彈系統射程在100公里、射高在50米到27,000米之內。

對於這項交易，美國駐塞爾維亞大使館於8月10日在一份發給自由歐洲電台（RFE）的聲明中稱：「採購軍事和國防裝備是（國家的）主權決定。但各國政府應該了解與中國公司交易所涉及的短期和長期風險及成本。」美國駐塞爾維亞大使館還稱，與中國的防務合作，可能危及塞爾維亞加入歐盟的目標：「塞爾維亞的國防採購應反映其宣稱的促進歐洲一體化的政策目標。」

據美聯社8月11日報道，塞爾維亞總統武契奇當天回應稱，雖然還未最終購買這批導彈，但塞爾維亞堅持考慮購買FK-3中遠程防空系統。「每當我們決定買什麼東西時，總會有人反對......我們將以自由和主權的國家身份做出決定。」武契奇還解釋稱，FK-3中遠程防空系統，並不在美國製裁中國的清單上，而塞爾維亞購買這一防空系統將取決於交易的財務條款。

今年7月，塞爾維亞接收了中國產的CH-92A無人機。CH-92A無人機作戰半徑超過250公里，最大飛行高度為5,000米，時速略低於200公里，可以掛載兩枚射程達到8公里的FT-8C導彈，滯空時間達到8小時。這也讓塞爾維亞成為第一個部署中國無人機的歐洲國家。