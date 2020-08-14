孔子學院美國中心被列外國使團　發聲明強調沒有施加影響力

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在當地時間周四（13日）宣布，將位於首都華盛頓的「孔子學院美國中心」登記為「外國使團」。國務院的聲明更指，孔子學院實際上「是一個推動中國在全球的宣傳和對美國大學以及學校造成極有害影響的組織」，是中共全球影響力及宣傳機器的一部分。 孔子學院美國中心其後發聲明反駁，不同意美國的做法，又批評美國對其實際工作並不了解。

孔子學院被指是中共全球影響力及宣傳機器的一部分。（資料圖片）

聲明指，「孔子學院美國中心」並非全美國各地多間孔子學院的總部，只是一個辦事處，亦沒有與任何一間大學的校園有連繫，更沒有參與處理任何一間孔子學院的課程、聘任程序或提供資金。聲明強調，「孔子學院美國中心」對各間大學如何營運和管理各自的孔子學院語言課程，均沒有施加任何影響力，遑論造成惡性影響。

根據美國國務院的聲明，美國針對孔子學院的行動目標非常簡單，是要確保美國的教育者及學校行政人員可以討論是否容許繼續運作，以及如果容許運作應如何進行。此外，美國希望美國學生可以接觸沒有遭受中共及其代理人篡改的中國語文及文化資料。

統計顯示，美國現時約有80間孔子學院，大部分均設於各間大專院校內，提供中文及文化教育等。惟孔子學院擁有官方背景，由中國教育部提供資金，加上被指在西藏、台灣及六四事件等議題上，藉機灌輸中國立場及意識形態，甚至是中國政府的政治宣傳平台。近年來，美國、澳洲、歐洲等多地都陸續有多間孔子學院被關閉。

（綜合報道）