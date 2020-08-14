外交部回擊特朗普：香港國際金融中心的地位不是哪個國家的恩賜

美國總統特朗普（Donald Trump）8月13日接受電視台訪問時表示，香港失去美國給予的優惠且在中國管治下「永遠不會成功」（can never succeed），他稱生意將流向美國的交易所，香港將跌落地獄（go to hell）。 在14日舉行的中國外交部例行記者會上，有記者就特朗普的這一觀點提問。對此，外交部發言人趙立堅稱，香港國際金融中心的地位絕不是哪個國家的恩賜。

「中方已經多次就美方的涉港謬論闡明了立場，」趙立堅說，「在此我想強調，香港國際金融中心的地位是香港幾代人艱苦奮鬥的結果，是中國不斷深化改革開放，為香港提供最堅實有力支持的結果，更是我們一直堅決貫徹執行維護發展『一國兩制』這一既定國策的必然。」

趙立堅說，香港國際金融中心的地位不是哪個國家的恩賜，更不是誰能夠予取予奪的。

外交部發言人趙立堅。（資料圖片）

特朗普早前接受霍士商業新聞（Fox Business）訪問時被問到香港議題，他表示香港問題很複雜，形容美國過去以優惠（incentive）形式給予香港巨額金錢，讓香港「自由」及有作為，而現在美國已收回一切、收回優惠，他指那些優惠價值數以十億美元計，「以商業術語來說，香港已由中國擁有，那麼為何我要把這些給中國？」

他稱，香港在沒有這些優惠下永遠不會成功（can never succeed），他又稱香港永遠不會成功的理由是中國抵制那裏數以千計的天才，並讓中國來管治。特朗普之後表示「那麼對美國來說實際是什麼？就是我們將會賺更多錢。」他形容生意會流向美國的交易所，他更認為香港市場將跌落地獄，沒人會去做生意。（The Hong Kong markets will go to hell. Nobody's going to do business.）