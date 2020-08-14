【新冠肺炎】廣東新增4宗確診病例　其中一人為深圳羅湖超市員工

據廣東衛健委官方賬號「健康廣東」今天（14日）消息，汕尾陸豐市在醫療機構發熱門診監測中，排查發現1名新冠肺炎核酸陽性人員，經衛生健康部門判定，為新冠肺炎確診病例，患者為女性，41歲，陸豐市南塘鎮人，深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市員工。 此後，汕尾市在排查中發現，這名女子3名家人也已經感染。

據稱，這名女子8月6日攜帶3名子女搭乘深圳至陸豐的大巴車回陸豐南塘鎮，7日出現咽部不適，8日出現發熱、腹瀉。患者因自行服藥無好轉，於12日傍晚到當地醫院急診科就診，體溫39℃，提示肺部有感染。隨後由負壓救護車轉運至定點醫院隔離治療，目前病情穩定。該患者在醫院就診過程中以及乘坐公共交通工具時，全程佩戴口罩。

深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市。（網絡圖片）

「健康廣東」指，汕尾市已啟動疫情處置機制，開展流行病學調查，對排查出的密切接觸者進行核酸檢測和集中隔離，對重點場所落實全面消殺。截至今天（14日）下午16時，對大巴車同乘人員、患者居住地居民、就診醫療機構醫護人員共3184人進行核酸檢測，已出結果1105人，其中3人（均為患者家屬）核酸檢測結果為陽性，結合其臨床表現判定為無症狀感染者，目前已轉運至定點醫院集中收治，其他檢測結果為陰性。

據稱，廣東省委省政府迅速派出專家組趕赴現場，指導疫情處置工作，在做好患者救治的同時，加強汕尾和深圳兩地流行病學調查，加大重點人群核酸檢測力度，調集省內核酸檢測力量，支持汕尾提高檢測能力。汕尾市的核酸日檢測能力已從2500人份提高到23500人份。

深圳市今天也已經啟動應急處置機制，對患者所住居民樓的全部居民和工作場所的所有員工進行居家隔離，開展核酸檢測，已採集重點人群樣本1730份，生活和工作環境樣本2140份。對所住社區、工作地點（深圳羅湖區水貝盒馬鮮生超市）等重點場所實行封閉式管理，進行全面消殺。目前，各項有關疫情防控工作正在進行中。

早前深圳曾從巴西進口的急凍雞翼中驗出新冠病毒，引起外界關注。中國外交部今天早些時候曾表示，病毒是全人類共同敵人，中國及巴西兩國都積極採取防控措施。