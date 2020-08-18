【新冠肺炎】內地昨日本土病例零新增　22宗境外輸入上海佔14宗

內地新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（17日）新增確診病例22宗，沒有本土病例，均為境外輸入病例（上海14宗，江蘇3宗，天津2宗，陝西2宗，廣東1宗）。當日無新增死亡病例無新增疑似病例，新增治癒出院病例39宗。

上海浦東國際機場海關人員引導入境航班的旅客進行登記檢查。（新華社）

另據上海衛健委通報，昨日新增的14宗境外輸入病例中，患者均為中國籍。其中有4名患者在新加坡工作，8月14日從新加坡乘坐同一航班抵達上海；有9名患者在阿聯酋工作，8月15日乘坐同一航班抵達上海。上述患者隔離期間出現症狀，後診斷為確診病例。與患者同航班的密切接觸者正在隔離觀察。

目前內地現有境外輸入確診病例213宗，現有疑似病例3宗。累計確診病例2322宗，累計治癒出院病例2109宗，無死亡病例。

本土病例方面，內地現有確診病例595宗，累計治癒出院病例79642宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例84871宗，現有疑似病例3宗。累計追蹤到密切接觸者807383人，尚在醫學觀察的密切接觸者18473人。

此外，內地昨日新增17名無症狀感染者，境外輸入佔16人。當日無轉為確診病例，解除醫學觀察12人，尚在醫學觀察無症狀感染者356人。

（綜合報道）