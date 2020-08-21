遭清華開除後獲哈佛聘請　許章潤傳被國保約談禁止離境受訪

因涉嫌「嫖娼」被開除，清華大學法學院前教授許章潤日前被傳已獲美國哈佛大學費正清中國研究中心的聘書，邀請他前往擔任研究學者，為期一年。 但有許章潤的朋友透露，許章潤上周再度被北京的國保人員約談，其後就被知會要實施四則禁令，禁止離開北京及出境，禁止接受傳媒訪問，亦禁止接受任何資助。

綜合傳媒報道，哈佛大學費正清中國研究中心8月13日發信通知許章潤，邀請他前往擔任研究學者一年，時間自今年7月1日起至明年6月30日。

報道稱，美國哈佛大學費正清中國研究中心在一周前發出聘書，而許章潤在8月19日已回信給哈佛大學，表示衷心歡喜，並讚揚費正清中心是世界漢學中心，自己與有榮焉。

與此同時，在獲得美國哈佛大學費正清中國研究中心聘用後，許章潤在8月19日也正式收到清華大學寄來的《失業人員吿知書》。根據吿知書，許章潤被要求在8月27日到戶籍地社保所參加職業指導培訓，並辦理就業失業相關手續。

此前在7月6日，許章潤被控嫖娼並遭警方行政拘留後，被清華大學以「道德敗壞」為由，革除教職和開除公職。隨後，校方並指控他自2018年7月起多次發表文章，嚴重違反「新時代高校教師職業行為十項準則」有關規定。

7月19日，許章潤向全體清華校友發表了一封公開信，引起廣泛關注。他在信中以中英文撰寫，中文部分則是以文言文為主。

文章開頭在英文部分寫道，「邪惡仍在破壞2020的庚子年 」。他說，「對我來說，首先在7月6號被關押，然後清華大學剝去了我的職業身份和生活來源。我過去34年的執教生涯中有20年都是在清華度過的，但通過這一致命的打擊，我的職業生涯被廢止了。 」

許章潤被清華大學法學院革除教職和開除公職。（資料圖片）

許章潤在文中提到，部分清華校友在得知他的境遇後通過網絡發起募捐以向他作出大方的支持，至今已有504名校友參加了募捐並籌集款項達到10萬多元人民幣。

許章潤還在信中批評稱，當權者鋪張浪費，但大多數民眾僅勉強温飽。他寫道，「時至今日，廟堂華奢，而同胞多數不過勉強温飽，苦力掙扎；官媒昇平，其實半個中國泡在水中，風雨飄搖。」他描述稱，「士人普遍委頓，善作靡靡之音，不甘寂寞；官場心灰意懶，上下虛與委蛇，只待棄舟。」

許章潤最後表示，「吾人一日不死，便一日呼喚。此為言責，也是天命。」並在文章結尾寫道，「天快亮了……」，並再次對清華社群表示感謝。

許章潤現年57歲，出生於安徽省廬江縣，擁有法學博士學位。自2000年起，許一直在清華大學法學院任教，先後獲聘擔任副教授、教授、博士生導師。2005年，許章潤被評為「第四屆十大傑出青年法學家」之一。除了教學及從事學術，許章潤也常年就中國社會存在的各種議題公開發言。