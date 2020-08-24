深圳特區40年｜ 習近平料南下參加慶祝大會　消息指林鄭獲邀參加

本周三（8月26日）是深圳經濟特區建立40周年紀念日。有消息稱，國家主席習近平將南下參加深圳特區建立40周年慶祝大會並發表講話，香港特首林鄭月娥獲邀參加。

+ 3 + 2

《星島日報》今日（24日）報道，習近平將南下參加深圳特區建立四十周年慶祝大會，並發表講話，屆時也將邀請香港特首林鄭月娥和一些有代表性的港商參加。慶祝大會召開時間尚未明確，可能將在9月，要視領導人的日程安排而定。

報道引述港澳研究會副會長劉兆佳的意見稱，深圳代表中國的發展路向，習近平南下參加慶祝大會「好正常」，如何加大深港合作，也是特區政府應該重視的發展路向。

深圳經濟特區在1980年8月26日正式成立。40年來，深圳由一個邊陲小鎮發展成為經濟總量超過新加坡、香港的國際化大都市，也成為全球知名的科技創新中心。

40年來，深圳從一個小漁村發展成為現代化的都市。（新華社）

按照慣例，中共高層都會出席深圳特區「逢十」慶典。資料顯示，2000年，深圳特區建立20周年時，時任國家主席江澤民在11月14日東南亞外訪期間專程到深圳，為矗立在蓮花山頂的鄧小平塑像揭幕，並出席慶祝大會。2010年，深圳特區建立30周年時，時任國家主席胡錦濤9月6日南下出席慶祝大會。

據悉，中共十八大後，習近平離京考察調研的第一站就是深圳；2018年10月，習近平再次到深圳，表示中國改革不停頓、開放不止步。2019年中共中央發布規劃，支持深圳建設「中國特色社會主義先行示範區」。