軍控司司長傅聰：現階段要求中方參加三邊軍控談判不現實也不合理

8月27日，中國外交部軍控司司長傅聰應邀出席聯合國裁軍辦核裁軍問題視像研討會並作主旨發言。他表示，國際社會應堅持「兩超優先」核裁軍共識，現階段要求中方參加三邊軍控談判既不現實、也不合理，中方明確反對。

傅聰表示，當前美國出於一己私利重拾冷戰思維，挑動戰略安全領域大國對抗，加大投入升級核武庫，降低核武器使用門檻，嚴重破壞全球和地區戰略安全環境，侵蝕國際核裁軍體系。國際社會應堅持「兩超（美俄）優先」核裁軍共識，維護以《不擴散核武器條約》（NPT）為基石的核裁軍體系。

他說，美方應積極回應俄方無條件延長新START條約的訴求，並在此基礎上進一步大幅裁減核武器，為其他核武器國家加入創造條件，現階段要求中方參加三邊軍控談判既不現實、也不合理，中方明確反對。

傅聰表示，五核國在維護全球戰略穩定方面負有特殊責任，應擯棄將核裁軍政治化的錯誤做法，在戰略力量建設和部署方面保持克制，重申「核戰爭打不贏、也打不得」理念，承諾不將核武器瞄準任何國家，締結「互不首先使用核武器」多邊條約，就包括核政策與核戰略、反導、外空、新技術等廣泛議題加強對話，為維護全球戰略穩定做出切實努力。

本次視頻研討會由聯合國裁軍辦和斯德哥爾摩國際和平研究所共同主辦。

（外交部網站）