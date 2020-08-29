【新冠肺炎】內地連續13天本土病例零新增　9宗新病例均境外輸入

國家衛健委通報，內地在周五（28日）新增9宗病例，均為境外輸入病例，本土病例連續第13天維持零新增。

內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例9宗，均為境外輸入病例（上海3宗，福建2宗，廣東2宗，四川2宗）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。當日新增治癒出院病例35宗，解除醫學觀察的密切接觸者1286人，重症病例與前一日持平。

境外輸入現有確診病例188宗（其中重症病例4宗），無現有疑似病例。累計確診病例2473宗，累計治癒出院病例2285宗，無死亡病例。

截至8月28日，內地現有確診病例262宗（其中重症病例4宗），累計治愈出院病例80126宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85022宗，無現有疑似病例。累計追蹤到密切接觸者814433人，尚在醫學觀察的密切接觸者9148人。

無症狀感染者方面，內地31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增無症狀感染者10宗（均為境外輸入）；當日轉為確診病例3宗（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察14宗（境外輸入9宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者351宗（境外輸入311宗）。

（綜合報道）