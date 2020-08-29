習近平出席第七次西藏工作座談會：鑄牢共同體意識　保障改善民生

據新華網消息，中央第七次西藏工作座談會8月28日至29日在北京召開。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席會議並發表重要講話。他指，西藏要鑄牢中華民族共同體意識，保障和改善民生，加強黨的組織和政權建設。

習近平強調，面對新形勢新任務，必須全面貫徹新時代中共的治藏方略，堅持統籌推進「五位一體」總體佈局（經濟建設、政治建設、文化建設、社會建設和生態文明建設五位一體，全面推進）、協調推進「四個全面」戰略佈局（全面建成小康社會、全面深化改革、全面推進依法治國、全面從嚴治黨），堅持穩中求進工作總基調。

他指，要鑄牢中華民族共同體意識，提升發展品質，保障和改善民生，推進生態文明建設，加強黨的組織和政權建設，確保國家安全和長治久安，確保人民生活水準不斷提高，確保生態環境良好，確保邊防鞏固和邊境安全，努力建設團結富裕文明和諧美麗的社會主義現代化新西藏。

中央西藏工作座談會自1980年至今共舉行了七次。習近平出任中共中央總書記後，於2015年召開了中央第六次西藏工作座談會，他當時指，西藏要以鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀為指導，堅持「四個全面」戰略佈局，堅持黨的治藏方略，把維護祖國統一、加強民族團結作為工作的著眼點和著力點，堅定不移開展反分裂鬥爭，堅定不移促進經濟社會發展，堅定不移保障和改善民生，堅定不移促進各民族交往交流交融，確保國家安全和長治久安，確保經濟社會持續健康發展，確保各族人民物質文化生活水準不斷提高，確保生態環境良好。