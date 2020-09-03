內地證券業上半年普遍漲薪　部分券商人均薪酬超過50萬

內地上半年遭受新冠肺炎疫情，不少產業受到衝擊。不過，證券行業卻「逆市上揚」，據《證券時報》旗下公眾號「券商中國」報道，今年上半年，由於證券行業持續回暖，內地39間上市券商的總薪酬（包括計提和發放福利薪酬）為639.51億元（人民幣．下同），按年增長16.02%，顯示內地上半年證券行業薪酬普遍上漲。

薪酬總額方面，上半年共有30間券商上漲，佔比高達76.92%，其中24間漲幅超過10%，15間漲幅超過20%。中信證券以76.67億元排行第一，較去年同期上漲32.61%。在行業普遍漲薪的背景下，僅9間券商降薪。

中信證券上半年薪酬總額在內地排行第一。（資料圖片）

其中，山西證券上半年薪酬總額的漲幅最大，相比去年增長達到142.76%；中泰證券、東北證券、紅塔證券的薪酬總額的漲幅超過80%，華安、西部和國元證券的薪酬總額漲幅超過50%，即中小券商上半年薪酬的漲幅更大。

而就人均薪酬來看，以往頭部券商佔據前列的格局或被顛覆。今年上半年，浙商證券、山西證券和方正證券成為人均薪酬最高的3間券商，分別高達51.58萬元、50.22萬元和49.02萬元，華泰等頭部券商人均薪酬排名則下滑。有13間券商上半年人均薪酬高於30萬元，6間高於40萬元，2間高於50萬元。

值得注意是，雖然近8成券商總薪酬上漲，但行業卻在普遍裁員。21間披露員工數量的上市券商中，有15間券商員工總數較年初減少，減員券商佔比高達71.43%。

其中，方正證券和中國銀河上半年的員工總數較年初分別減少了1450人和1188人。就減員幅度來看，浙商證券、東北證券和方正證券的減員幅度最大，分別為18.24%、17.74%和17.71%。僅6間員工總數較年初增長，其中人員擴充力度最大的是「行業一哥」中信證券，較年初增加1860人，增幅為11.69%，員工總數（17768人）在行業遙遙領先。

（券商中國）