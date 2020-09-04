內蒙古一殺人犯被判囚卻從未坐監　入黨當村官多年後才因貪污落馬

雲南男子孫小果曾因犯強姦罪、故意傷害罪等被判處死刑，卻在家人幫助下出獄並經營夜店。此事去年經媒體曝光引起輿論嘩然，最終孫小果在今年2月被執行死刑。多名涉案官員也被處分。 類似案件在其他地方也有發生。據新華社主辦的《半月談》雜誌2020年第16期報導，內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗男子巴圖孟和，1992年曾因殺人而被判刑，但他多年來不僅沒有服刑，還入黨當上村官，並成為人大代表，直到三年前，他才因為貪污罪落馬被捕。

今年74歲老人韓傑是內蒙古呼倫貝爾市陳巴爾虎旗人，1992年5月12日，她的兒子永春被巴圖孟和殺害。

據原呼倫貝爾盟中級人民法院（現為呼倫貝爾市中級人民法院）法院審理查明，1992年5月12日20時許，在陳巴爾虎旗西烏珠爾蘇木巴圖孟和家，永春和被告巴圖孟和因打麻將發生口角後，被害人永春先動手打了巴圖孟和幾個耳光，巴圖孟和很生氣，隨後拿刀向永春的胸部和右肩捅三刀。當時在場的另一人斯琴巴雅爾要上前勸停時，巴圖孟和也向他身上刺幾刀，但斯琴巴雅爾用小凳子擋住後，逃到屋外。後來，巴圖孟和返回屋內和另一人那敏把永春送到醫院後，巴圖孟和自己去公安派出所投案自首。法院判決書顯示，永春由於心臟破裂，造成大量流血而死。

原呼倫貝爾盟中級人民法院判決書。（網絡圖片）

巴图孟和自稱只是想嚇唬被害人並沒有想殺人。最終，被告人巴圖孟和因犯故意殺人罪，被判處有期徒刑15年，剝奪政治權利兩年。

韓傑則認為量刑過輕，找到相關部門申訴。其間，相關部門告訴她，之所以有這樣的判決，一是案發時，巴圖孟和還差幾個月才年滿18歲；二是他去自首了。

但巴圖孟和在看守所期間，就被家人辦理保外就醫手續送往醫院，此後也沒有進入監獄。他甚至還成功入黨，並當上了「嘎查達」（蒙語，即村主任），此後，又成為陳巴爾虎旗人大代表。為此，韓傑曾到當地組織部門投訴，但組織部一名官員告訴她：「巴圖孟和對縣裡有功，以後你別找我們了。」

巴圖孟和家中多人擔任幹部

韓傑說，巴圖孟和的母親通嘎格是陳巴爾虎旗計生辦的幹部。老人還強調說，據她所知，案發時，巴圖孟和的父系親屬也在當地人大或政府任職。

韓傑今年已經74歲。（紅星新聞）

直到三年前，因犯貪污罪，巴圖孟和被陳巴爾虎旗人民法院判處有期徒刑3年，加上此前巴圖孟和所犯的故意殺人罪並未服刑，法院決定對巴圖孟和所犯的故意殺人罪、貪污罪數罪並罰，決定執行有期徒刑15年，刑期自2017年4月11日至2032年4月10日，並處罰金20萬元，剝奪政治權利2年。

「望真相早日水路石出，我已74歲，等不起」

韓傑日前接受《紅星新聞》訪問表示：「如今，巴圖孟和已被收監，但我還有一個心願，」韓傑說，「我就是想搞清楚，一個殺人犯被判15年，一天未被收監，究竟誰在其中發揮作用？」

從1993年巴圖孟和傷人致死被判刑至今，27年裡，韓傑一直在各部門間奔波，希望為兒子討說法。期間，她經歷了很多波折和變故，韓傑說：「我希望真相早日水路石出，我已74歲，等不起。」