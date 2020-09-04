內地歷史教科書對文革表述有變：「帶來嚴重災難的內亂」

內地教材對於文化大革命如何定性，一直是輿論關注焦點。2018年版的內地歷史課本曾稱文革是「在探索中走了彎路」，引起巨大爭議。 日前，有網民發現，今年新學期高一歷史課本對文革的表述出現修改，將文革定性恢復為「由領導者錯誤發動」、「帶來嚴重災難的內亂」。

內地影評人尹鴻及資深媒體人唐建光9月2日先後在新浪微博發文，並附上新學期高一歷史課本有關「文化大革命」的課文，進而比較1981年、2018年、2019年及2020年共4版課文，對文革表述的差異，引起網友廣泛關注及轉發。

這一差異之所以受到關注，起因是2018年版歷史課本對文革的描述，遭到不少批評。在該版課本中，中共原本對文革「由領導者錯誤發動，被反革命集團利用」，「嚴重災難的內亂」等定性全被刪除，而以「艱辛探索」稱之。

2018年版課文指，文革「給黨、國家和人民帶來新中國成立後最嚴重的挫折」，「它的發動，有複雜的社會歷史原因」，「社會主義國家的歷史很短，我們黨對什麼是社會主義，怎樣建設社會主義沒有完全搞清楚，因而在探索中走了彎路」。

不過，2019年版課本對文革的描述就又有了變化。2018年版中的「探索」、「彎路」、「挫折」、「複雜原因」等表述都被刪去，改成了「結束了文化大革命這場災難，實踐證明，文化大革命不是任何意義上的革命或社會進步」。

至於2020年版的課本，則在課文重點提示「學習聚焦」上註明「文化大革命的理論和實踐都是錯誤的」，對文革的定性也恢復為「實踐證明，文化大革命不是任何意義上的革命或社會進步，而是一場由領導者錯誤發動，被反革命集團利用，給黨、國家和人民帶來嚴重災難的內亂」。

針對幾年來對於文革的表述差異，尹鴻以「輿論顯示出微弱的力量」形容2020年新課本的轉變，並指新課文「維持了40年前中共中央關於歷史問題決議對文革的定性」。然而，這篇貼文下午已被刪除，原因不明。

唐建光的貼文則直指，對比2018年、2019年、2020年的課本，對文革的表述頗見曲折。時至今日，只是回到40年前的決議上，「竟然還需要重新經歷『艱辛探索』。所以，致敬守住底線的人」。他又表示，「同時追問，是誰在試圖為『十年』翻案？再問，歷史老師又如何講授這一年一變的課本？」

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據悉，此前在2019年中共建政70周年大慶之際，中國官媒新華社官網於9月27日發佈題為《新中國崢嶸歲月｜1966年：「文化大革命」十年內亂開始》一文。文章指，實踐證明，「文化大革命」不是也不可能是任何意義上的革命或社會進步。

1981年6月27日，中共十一屆六中全會通過了「關於建國以來黨的若干歷史問題的決議」，便將文革定性為「領導者錯誤發動，被反動集團利用，給黨、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂」，毛澤東「應為這一全局性的、長時間的左傾嚴重錯誤負主要責任」。

同時該決議也指出，毛澤東「功績是第一位的，錯誤是第二位的」，中共官方認為毛澤東是三分過失，七分成績。