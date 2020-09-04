【中印衝突】近距離對峙印軍佔據高地　解放軍已在對方射程內

中印新一輪衝突爆發後，雙方在拉達克（Ladakh）地區東部的楚舒爾（Chushul）地區態勢緊繃。消息稱，印軍佔據高地，中國軍隊目前正處於印度士兵的射程內。

據印度《經濟時報》網站9月2日報道，截至9月1日，在楚舒爾地區，中印軍隊仍然保持着緊張狀態，中國軍隊在印度士兵的射程內，這些印度士兵佔據了關鍵山脊線上的高地。印度方面宣稱，解放軍的某些行動企圖受到了印軍防禦行動的阻礙。

報道引述印方消息人士說，中印部隊圍繞着一個名為「黑頂」（Black Top）的地點進行了近距離對抗，而優勢在印度士兵一邊，因為他們佔據了從班公錯湖（Pangong Tso）南岸到斯潘古爾峽之間的山脊線的主要位置。在至少一個對峙地點，中印部隊之間的距離只有幾百米，這加劇了緊張局勢。這些前進部隊也處於雙方的重型武器的射程範圍內。

一名印度官員表示，8月31日，中國軍隊試圖在這些高地佔領一些更接近印軍陣地的位置，但沒能成功接近。

對於印度方面的這一說法，中國西部戰區新聞發言人張水利大校表示，8月31日當天，印軍破壞前期雙方多層級會談會晤達成的共識，在班公湖南岸、熱欽山口附近再次非法越線佔控，公然挑釁，造成邊境局勢緊張。

文章稱，印度軍隊已經佔據了班公錯湖南岸的主要據點，並在楚舒爾地區進行了部署，以阻止解放軍可能的行動。這些地區包括可以俯瞰Spanggur峽谷的高地，這裏由T-90主戰坦克防衛。

有印度消息人士稱，儘管雙方軍事會談仍在繼續，但印方預計不會取得太大進展，可能需要通過外交渠道化解緊張局勢。

消息指解放軍疑部署紅旗-9遠程防空導彈，請點擊大圖。

另據《印度斯坦時報》9月3日報道，印中兩軍在班公湖南岸出現新的對峙局面後，印度陸軍決定改變防禦姿態，從邊境管控轉為鞏固邊防。熟悉事態發展的消息人士表示，印軍向邊境地區增派了部隊和武器裝備。

報道援引印度軍方高官的話稱，印軍已進入安全邊界模式併為此重新進行了軍事部署，以防範中方軍隊在拉達克等地區的入侵活動。

值得注意的是，印度外交部在9月3日的表態，似乎在為當前局勢降温。印度外交部發言人表示，「軍事和外交層面的對話仍是解決分歧的出路，我們致力於通過和平對話解決所有問題，希望通過完全脱離接觸和局勢降級來迅速恢復邊境地區和平與安寧。」

而在9月1日，中國外交部發言人華春瑩在記者發佈會上也表示，關於邊界等歷史遺留的問題，中方歷來主張通過和平友好協商，找到公平合理和雙方都能接受的解決方案。