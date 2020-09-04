美多架軍機再現身南海　一偵察機疑採用虛假電碼

據「南海戰略態勢感知計劃」發布消息，美國多架軍機於9月3日再現身南海，其中一架美軍偵察機疑似採用虛假電碼，但在回程時又變回了該機原來的真實電碼。

據中國北京大學海洋研究院「南海戰略態勢感知計劃」平台9月3日消息，當日上午8時許，一架電碼為07675C的美軍機經由巴士海峽空域進入南海，隨後信號消失。

15時許，該機信號短暫出現後再次消失，然後在幾乎同一位置上，出現了電碼為AE01CE的美軍RC-135W電子偵察機。據推測，9月3日上午的07675C就是RC-135W採用的虛假電碼。

同日上午，還有一架KC-135R加油機從關島安德森空軍基地起飛，長途奔襲前往南海上空為美軍機提供空中加油，這類行動並不常見，推測可能是美軍在進行特定的磨合演練。

8月5日晚，美軍一架E-8C「聯合星」空地監視飛機現身南海，就被識別為一架商業客機。直到該機飛近廣東海岸時，才被確認是一架美國軍用飛機。

而《央視軍事》報導稱，8月21日，美軍派出一架改裝商務機抵近中國偵察。該飛機當日先朝台灣方向飛行，然後突然轉向抵近浙江沿海，該機外觀沒有美軍塗裝，但受僱於美軍，且裝有超高解析度探測監視系統。

此外，8月29日，美軍在中國近海的偵察行動迎來小高潮。當天，美海軍兩架P-8A反潛巡邏機前往巴士海峽空域偵察；一架EP-3E電子偵察機前往台灣海峽南部偵察，距離領海基線僅約53海里。美陸軍一架編號為N9191的「阿爾忒彌斯」偵察機前往東海偵察，距離領海基線僅約46海里；一架DHC-7-102偵察機前往黃海偵察。

早前，中國軍事專家曾撰文稱，美軍可能有意製造假空情，從而達到偵獲中國飛機性能、部隊應急反應能力、戰備等級信息等目的。