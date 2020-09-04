中國成功發射可重複使用試驗航天器　網民猜測：或為空天飛機？

據新華社報導，中國4日在酒泉衛星發射中心，利用長征二號F運載火箭，成功發射一型可重複使用的試驗航天器。

試驗航天器將在軌運行一段時間後，返回國內預定著陸場，期間，將按計劃開展可重複使用技術驗證，為和平利用太空提供技術支撐。據了解，這也是長征二號F運載火箭第14次執行發射任務。

長征二F運載火箭。（資料圖片）

鑑於官方保密因素，此次發射並未公開。但有聲音將這款「可重複使用的試驗航天器」與早年間出現的「神龍」空天飛機聯繫到一起。

有限的資料顯示，「神龍」空天飛機的照片早在2007年就出現網絡上，彼時該機由一架轟-6轟炸機掛載，但至今仍未有官方證實過圖片的真偽。

在2018年，央視曾披露稱，中國在研製一種用於天地往返運輸並可重複使用的「空天飛機」，既能夠載人、也能把衛星等航天器送到太空。不過，當時新聞指，「空天飛機」不同於現在火箭發射再回收的這種方式，而是從普通的機場起飛，把航天器運送到軌道上。

另外，也有聲音認為，「可重複使用的試驗航天器」與美軍的X-37B空天飛機類似。X-37B曾多次升空，在軌飛行時間最長為780天。該機長8.9米、翼展4.5米、高2.9米，空重3.5噸，載重250公斤，最大起飛重量5噸，軌道速度28,200公里每小時。

此外，據內地《科技日報》，中國航天科技集團公司一院研發中心總體室主任陳洪波曾表示，可重複使用運載器，指能利用自身動力攜帶人員或有效載荷進入預定軌道，並可從軌道返回地面，可以多次重複使用的航太運輸工具。根據不同標準，重複使用運載器有多種分類，例如按照重複使用的比率，可分為部分重複使用和完全重複使用（例如太空梭、獵鷹九號火箭等屬於部分重複使用，英國正在研製的「雲霄塔」空天飛行器屬於完全重複使用）。