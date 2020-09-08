中國發起《全球數據安全倡議》　呼籲客觀理性看待數據安全

中國國務委員兼外交部長王毅今日（8日）在全球數字治理研討會上，提出《全球數據安全倡議》，當中涉及8項主要內容，包括呼籲客觀理性看待數據安全，致力於維護全球供應鏈開放、安全和穩定；反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據等。 美國《華爾街日報》引述消息人士稱，該倡議旨在應對美國政府目前針對中國互聯網產業開展的「淨網計劃」（Clean Network program）。

王毅在上述研討會上表示，中國建設性參與聯合國、二十國集團、金磚國家、東盟地區論壇等多邊平台的數據安全討論，致力於為加強全球數字治理貢獻中國智慧。為應對新問題新挑戰，中國願發起《全球數據安全倡議》，歡迎各方積極參與。

美媒稱中國發起該項倡議，旨在應對美國政府目前針對中國互聯網產業開展的「淨網計劃」。（Reuters）

他表示，這一倡議有8項主要內容。一是客觀理性看待數據安全，致力於維護全球供應鏈開放、安全和穩定；二是反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據；三是採取措施防範和制止侵害個人信息的行為，不得濫用信息技術對他國進行大規模監控，或非法採集他國公民個人信息；四是要求企業尊重當地法律，不得強制要求本國企業將境外產生、獲取的數據存儲在本國境內。

五是尊重他國主權、司法管轄權和對數據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據；六是應通過司法協助等渠道解決執法跨境數據調取需求；七是信息技術產品和服務供應企業不應在產品和服務中設置後門，非法獲取用戶數據；八是信息技術企業不得利用用戶對產品依賴，謀取不正當利益。

王毅表示，中國不會要求中資企業違反他國法律提供境外數據。（外交部網站）

這項倡議呼籲各國支持上述承諾，並透過雙邊或地區協議等形式確認承諾；呼籲國際社會在普遍參與的基礎上就此達成國際協議，並歡迎全球信息技術企業支持該倡議。

不會要求中資企業違他國法律提供境外數據

王毅還表示，中國數字經濟正蓬勃發展，網民數量已逾9億，5G用戶數量快速增長，最新統計已超過8800萬，數字經濟總量超過本地生產總值（GDP）的1/3。中國政府嚴格執行數據安全保護有關原則，並不會要求中方企業違反別國法律向中國政府提供境外數據。

（中國外交部）