王毅：「個別國家」以安全為藉口對他國領先企業全球圍獵

據外交部網站發布的消息，9月8日，中國國務委員兼外長王毅在全球數字治理研討會上發表了提為《堅守多邊主義 宣導公平正義 攜手合作共贏》的主旨講話。 王毅在講話中表示，中國倡議世界各國在應對數據安全挑戰時，堅持秉持多邊主義、兼顧安全發展、堅守公平正義的原則。他還就「全球數據安全倡議」提出八項主張。

王毅說，最新統計顯示，全球移動互聯網用戶已達到35億，數字經濟規模占全球GDP比重已超過15%；與此同時，數據安全風險與日俱增，攸關國家安全、公共利益和個人權利，對全球數字治理構成新的挑戰。大量數據頻繁跨境流動，從理念、立法、管理機制等方面考驗政府的治理能力。各國法律法規標準不一，也在推高全球企業的合規成本。面對全球數字治理的赤字，各國亟需加強溝通、建立互信，密切協調，深化合作。

王毅引述習近平指，各國雖然國情不同、互聯網發展階段不同、面臨的現實挑戰不同，但推動數字經濟發展的願望相同、應對網路安全挑戰的利益相同、加強網路空間治理的需求相同。各國應深化務實合作，走出一條互信共治之路，讓網路空間命運共同體更具生機活力。

華為被美國制裁，對其佔領世界5G市場產生很大的影響。（資料圖片/Reuters）

王毅表示，中國倡議世界各國遵循三大原則：第一，秉持多邊主義。他不點評批評美國指，個別國家大搞單邊主義，以「清潔」為名向別國潑髒水，以安全為藉口對其他國家領先企業進行全球圍獵，這是赤裸裸的霸淩行徑，應該予以反對和摒棄。

「把數據安全問題政治化違背國際關係基本準則」

第二，兼顧安全發展。王毅說，數字保護主義違背經濟發展的客觀規律，不符合全球化的時代潮流，不但有損全球消費者公平獲得數字服務的權利，最終也會阻礙自身的發展。

第三，堅守公平正義。王毅說，把數據安全問題政治化，刻意搞雙重標準，甚至不惜造謠抹黑，違背國際關係基本準則，也嚴重干擾和阻礙全球數字合作與發展。

王毅又表示，中國政府嚴格踐行數據安全保護有關原則，沒有也不會要求中方企業違反別國法律向中國政府提供境外數據。

他說，中國願發起「全球數據安全倡議」，歡迎各方的積極參與。這一倡議的主要內容包括：

一是客觀理性看待數據安全，致力於維護全球供應鏈開放、安全和穩定。

二是反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據。

三是採取措施防範和制止侵害個人信息的行為，不得濫用信息技術對他國進行大規模監控，或非法採集他國公民個人信息。

四是要求企業尊重當地法律，不得強制要求本國企業將境外產生、獲取的數據存儲在本國境內。

五是尊重他國主權、司法管轄權和對數據的管理權，不得直接向企業或個人調取位於他國的數據。

六是應通過司法協助等管道解決執法跨境數據調取需求。

七是信息技術產品和服務供應企業不應在產品和服務中設置後門，非法獲取使用者數據。

八是信息技術企業不得利用使用者對產品依賴，謀取不正當利益。

王毅最後說，希望中方發起的「全球數據安全倡議」能夠為制定數字安全國際規則提供一個藍本，開啟一個全球進程，期待各國政府、國際組織及所有利益攸關方共同參與。