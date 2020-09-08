解放軍攻台主力偵察兵展開跨晝夜破襲演練

中美在南海及台海等議題上頻頻角力之際，解放軍在東南沿海展開跨晝夜破襲演練，引發關注。

央視軍事頻道9月7日的視頻顯示，解放軍陸軍第73集團軍某旅組織偵察兵展開包括泅渡上陸、徒手攀巖、潛伏狙殺、快速索降、定點爆破等多個實戰課目在內的演練。解放軍東部戰區第73集團軍被視為「攻台主力」。

另據浙江海事局9月4日發佈的航行警吿，解放軍於9月8日8時至9月11日18時在東海六點連線水域範圍內進行軍事活動，禁止駛入。

美軍機近來不僅在南海對中國大陸抵近偵察，還頻繁現身台海。據「南海戰略態勢感知」智庫官方微博消息，9月7日，美陸軍1架編號為N488CR的CL-604偵察機從沖繩嘉手納基地起飛，前往廣東方向開展偵察行動。

另外，還有美空軍1架RC-135W電子偵察機和1架RC-135S導彈監視機從日本橫田轉場至沖繩加手納，預計將於近期對中國大陸開展進一步偵察。

而在此前的8月20日，美陸軍1架龐巴迪「挑戰者650」偵察機、美海軍1架P-3C反潛巡邏機先後前往台灣海峽南部空域進行偵察。

針對美軍機在南海的活動，中國外交部發言人華春瑩曾表示，這與所謂的「航行自由」無關，而是「純粹的軍事挑釁、軍事施壓和軍事脅迫」。

對於美軍在台海的動作，中國國防部發言人任國強曾用「三個嚴重」回應稱，近一段時間以來美方在台灣問題上消極動作不斷，嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化中美兩國兩軍關係。「中國絕不允許外國勢力打『台灣牌』，絕不容忍任何形式的『台獨』分裂圖謀和行徑。」

此外，解放軍也被指一直在積極進行「對台軍事鬥爭準備」，大陸海軍還為此續建多艘071型兩棲船塢登陸艦和新建至少3艘075型兩棲攻擊艦；另外，還積極演練島嶼登陸作戰。

而中國東風-21D反艦導彈、東風-26導彈具備反航母作戰能力。輿論指，發展艦載型反艦導彈將使中國海軍軍艦擁有獨樹一幟的能力，也或將改變作戰規則。