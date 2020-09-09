印媒引述美國報告：中國戰略支援部隊正在巴基斯坦建設指揮站

據印度防務新聞網（Indian Defense News）9月6日引述美國《中國軍力報吿》（以下簡稱《報告》）稱，解放軍戰略支援部隊（SSF）正在巴基斯坦建設一個指揮站，該指揮站從事網絡戰、高技術偵察、電子戰和針對美國軍事資產的心理戰活動。

解放軍戰略支援部隊是將解放軍的戰略太空戰、網絡戰、電子戰和心理戰任務和能力進行功能整合後組建而成的。該部隊成立於2015年，旨在提升中國解放軍信息化作戰水平。

根據美國國際開發署（USAID）的說法，巴基斯坦目前正式允許中國在其領土上建立一個地區司令部，目的是對付美國的軍事資產。

《報告》稱，中國一直在援助和扶持巴基斯坦，以減少其對通過馬六甲海峽等戰略要塞運輸能源資源的依賴，這也是中國在巴基斯坦運作一個功能齊全、專門從事複雜作戰形式的指揮站的主要原因。

此外，《報告》還稱，中國正在尋求在巴基斯坦、斯里蘭卡和緬甸等國建立相當數量的軍事機構，這些國家中不乏印度的鄰國。

印度防務新聞網還提及解放軍在非洲吉布提建有軍事基地。據了解，解放軍駐吉布地保障基地隸屬中國海軍，基地面積約為0.5平方公里，可駐紮官兵約400名。基地內除了設有生活設施（11座營房與1座綜合大樓）及必要的辦公設施外，亦設有一條主要供直昇機使用的400米長跑道，以及軍用醫院，基地還有一個長330米的碼頭，以供軍艦停靠補給之用。