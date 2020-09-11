國家民委主任巴特爾：學習使用好國家通用語言文字是各族共同責任

9月10日教師節，全國政協副主席，中央統戰部副部長，國家民族事務委員會（國家民委）黨組書記、主任巴特爾赴中央民族大學看望慰問各族師生，並與師生代表進行了座談。他表示，學習好、使用好國家通用語言文字，是各族公民的共同責任。

巴特爾在中央民族大學和師生舉行座談會。（國家民族事務委員會官方微信號）

巴特爾10日實地查看了學校食堂、學生公寓等場所，詳細瞭解各族師生開學返校情況，並叮囑抓好疫情防控常態化工作。

座談會上，巴特爾聽取師生代表發言，並作了講話。他指，國家通用語言文字是中國各民族共同傳承和發展的寶貴財富；學習好、使用好國家通用語言文字，是各族公民的共同責任；推廣好、普及好國家通用語言文字，是憲法規定的國家事權，是各民族走向現代化的客觀要求。他強調要增強「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識），堅定「四個自信」（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信），做到「兩個維護」（維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，維護黨中央權威和集中統一領導），以鑄牢中華民族共同體意識為主線，大力推廣普及國家通用語言文字，促進各民族交往交流交融，像石榴籽一樣緊緊抱在一起，共同實現中華民族偉大復興的中國夢。

巴特爾強調，中央民族大學是加強鑄牢中華民族共同體意識教育的重要陣地。要堅持中共党的全面領導，深入學習貫徹習近平關於民族工作的重要論述，將鑄牢中華民族共同體意識貫穿到辦學治校全過程，努力使學校成為新時代中華民族共同體建設的重要理論基地、智庫基地和人才基地。

內蒙古八月末起推行通用語言教材，有民眾集會抗議↓↓↓

中央民族大學，簡稱民大或中央民大，是中國少數民族教育的最高學府，是目前中國少數擁有五十六個民族師生員工的高等學校，並以民族學、社會學、文學、宗教學的研究著稱。其前身是1941年9月中國共產黨在延安創辦的民族學院。

今年八月末，內蒙古自治區官方推出新政策，要求當地以蒙古語授課的小學《語文》、《道德與法治》（政治）、《歷史》三科自秋天開始改用國家通用語言教材（即漢語普通話教材）。此舉引發反彈，有蒙古族民眾拒絕送孩子上學，並上街抗議。漢語教育問題引起廣泛關注。

（國家民族事務委員會官方微信號）