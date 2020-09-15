長征十一號火箭成功完成「一箭九星」海上發射

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據央視消息，今天（15日）早晨，中國在黃海海域用長征十一號海射運載火箭，採取「一箭九星」方式將「吉林一號」高分03-1組衛星送入預定軌道，發射獲得圓滿成功。

「吉林一號」高分03-1組衛星由長光衛星技術有限公司研製，其中包括「嗶哩嗶哩視頻衛星」、「『央視頻號』衛星」在內的3顆視頻成像模式衛星和6顆推掃成像模式衛星，主要用於獲取高解析度可見光推掃影像和視訊影像，將為國土資源普查、城市規劃、災害監測等提供遙感服務。

此次發射任務由太原衛星發射中心具體組織實施，長征十一號海射運載火箭由航太科技集團有限公司研製生產。

這次任務是長征系列運載火箭的第346次發射。

長征火箭發射後的航跡圖。（CHINA航天）

軍事自媒體賬號「CHINA航天」早前在微博附上了長征火箭發射後的航跡圖，顯示火箭自黃海的海上發射基地發射後，整流罩及第一節火箭等，將會墜落在東海海域，火箭接著持續向南飛行，並且會自北而南穿越台灣本島上空，再往南海上空飛去。對此本次發射任務，「CHINA航天」還特別標註「從中國台灣島上空飛過」，這一發言引起了台灣媒體的注意，台《自由時報》等評論稱其「明顯對台有挑釁意味」。

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