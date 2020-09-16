【新冠肺炎】國家衛健委：內地15日增12宗確診　均為境外輸入病例

據國家衛健委發布的消息，9月15日0—24時，內地共報告新增確診病例12宗，均為境外輸入病例（四川4宗，上海2宗，福建2宗，浙江1宗，廣東1宗，雲南1宗，陝西1宗）；無新增死亡病例；無新增疑似病例；新增治癒出院病例11宗。

境外輸入現有確診病例143宗，無現有疑似病例。累計確診病例2665宗，累計治癒出院病例2522宗，無死亡病例。

截至9月15日24時，內地現有確診病例143宗，累計治癒出院病例80437宗，累計死亡病例4634宗，累計報告確診病例85214宗，無現有疑似病例。

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此外，內地新增無症狀感染者16宗（均為境外輸入）；當日轉為確診病例2宗（均為境外輸入）；當日解除醫學觀察14宗（均為境外輸入）；尚在醫學觀察無症狀感染者361宗（境外輸入360宗）。

另據雲南衛健委消息，雲南新增病例為1位35歲中國籍男子，另有一位女子為無症狀感染者。這2人均在緬甸工作，於9月2日自仰光乘機從昆明機場入境，入境時體溫均正常，海關採樣後按閉環管理要求由專車直接從機場轉送至指定隔離點集中隔離觀察。15日，2人核酸檢測結果陽性，最終1人診斷為新冠肺炎確診病例（普通型、緬甸輸入），1人診斷為新冠肺炎無症狀感染者（緬甸輸入）。