蘭州藥廠泄露布魯氏菌致3245人感染　官方曾指不會出現大量陽性

中國農業科學院蘭州獸醫研究所在去年11月發生大規模感染布魯氏菌病事件，據蘭州市衛健委的最新通報，截至周二（9月14日）省疾控中心覆核確認陽性有多達3245人，善後處置各項工作正在「依法、科學、規範、有序」穩步展開。 通報並提到，涉事蘭州生物藥廠已積極展開補償賠償工作，並將於10月份分批次進行。 內地媒體注意到，去年年底，官方的事故調查組曾出具報告。報告當時指出，共203人呈布魯氏菌陽性反應，又認為此次事故此後應「不會出現大量抗體陽性人員」，但現在受感染人數顯然遠超官方預測。

中國農業科學院蘭州獸醫研究所口蹄疫防控技術團隊於2019年11月28日發現有2名學生布魯氏菌病血清學呈陽性，此後，感染人數不斷增多，黑龍江亦發現感染病例。

疫情爆發原因是中牧蘭州生物藥廠在生產獸用布魯氏菌疫苗時出問題。（資料圖片）

國家衛生健康委、農業農村部先後派出40多名專家赴蘭州，與甘肅蘭州省市專家組成調查組，對事件進行全面調查。調查組事後發布了《中國農科院蘭州獸研所布魯氏菌抗體陽性事件調查處置情況通報》。

據調查組報告，此次事故原因在於2019年7月24日至8月20日期間，中牧蘭州生物藥廠在獸用布魯氏菌疫苗生產過程中使用過期消毒劑，致使生產發酵罐廢氣排放滅菌不徹底，攜帶含菌發酵液的廢氣形成含菌氣溶膠；生產時段該區域主風向為東南風，蘭州獸研所處在中牧蘭州生物藥廠的下風向，導致該研究所師生「中招」。

調查組通報稱，經實驗室覆核檢測確認，共有181人呈陽性反應，當中除了有一人出現臨床症狀外，其餘均沒有發病。此外，蘭州大學學生及教職工中亦有22人被檢出呈陽性反應。除了上述203人受感染外，官方再未披露其他數據，亦未有提到蘭州生物製藥廠周邊居民的感染情況。通報更稱，「由於7-8月份蘭州市主風力為東南風，風力2-3級，蘭州生物藥廠排放含菌廢氣形成的氣溶膠，通過空氣飄散距離有限，人暴露的劑量也很低，從此次調查情況分析，不會出現大量抗體陽性人員」。

蘭州獸研所附近不少居民都受感染。（澎湃新聞）

不過，蘭州市衛健委的最新通報指，截至本周二，當局已累計檢測21847人，初步篩出陽性4646人，後經省疾控中心覆核確認有3245人為陽性。此外，當局已為其中3159人建立健康檔案，並累計諮詢23479人次和舉辦9場次現場醫療診治講座，以及發放超過15000份宣傳折頁。

蘭州衛健委表示，下一步將全面抓好善後處置各項工作的落實：一是廣泛做好科普宣傳，進一步加大科普宣傳力度，有針對性地開展布魯氏菌抗體陽性科普宣傳和答疑解惑工作，加強心理疏導和人文關懷，徹底消除群眾思想顧慮和疑慮；二是科學組織復檢評估，有序開展復檢及健康評估工作，由市衛健委分批次將健康評估資料報省級評估專家組評估，評估結果第一時間反饋當事人；三是依法依規補償賠償，第二次復檢和健康評估工作全面結束後，由城關區衛健局對相關人員健康評估資料進行整理分類，並針對相關人員健康評估類別，根據相關法律法規、標準，協調、督促蘭州生物藥廠積極開展補償賠償工作，補償賠償工作於10月份分批次開展，切實維護好群眾的健康權益。

【話你知．布魯氏菌病】

布魯氏菌病（Brucellosis）由布氏桿菌屬細菌所引起，主要在動物間傳播，人類則是因食入被感染的乳製品，或經皮膚傷口或黏膜接觸受感染動物的組織、血液、尿液、陰道分泌物、流產胎兒和胎盤而感染。人與人之間的直接傳播非常罕見。 資料指出，布魯氏菌病通常出現的病徵包括發燒、冒汗、頭痛、肌肉，關節或背部疼痛、疲勞、食慾不振和身體虛弱，嚴重的感染可能會影響大腦、心臟、肝臟、脾臟、其他器官或系統。

（綜合報道）