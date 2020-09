諾獎得主楊振寧談中美關係：若發生衝突將是人類災難

中美關係持續緊張,引起國際社會關注。9月16日,中國著名理論物理學家、諾貝爾物理學獎獲得者楊振寧在公開場合談及中美關係表示,若兩國發生衝突將是整個人類的災難。

9月16日,安徽大學為「安徽大學紐約石溪學院」揭牌,楊振寧出任安徽大學紐約石溪學院名譽院長,並通過影片發表致辭。

楊振寧在致辭中表示,安徽大學跟紐約石溪大學(The State University of New York at Stony Brook)展開合作,是教育和科技發展的必然趨勢。「中國和美國是世界第二跟第一大的經濟體,這兩個大國之間必須要合作,要不然,假如這兩個經濟體發生衝突,那將是人類,整個人類的災難。所以安徽大學跟美國的石溪大學取得親密的聯繫,是我非常高興聽到的。」

據安徽大學官網消息,楊振寧於8月26日接受聘任,並現場錄製影片寄語學院首屆學生,對學院的未來發展充滿期待。

據瞭解,安徽大學紐約石溪學院開設應用物理學、應用統計學、數字媒體技術3個專業,從今年起招生,以高考為錄取標準,完成相應專業畢業要求的學生可獲頒安徽大學和紐約州立大學石溪分校雙方的學士學位和畢業證書。學院每年每專業計劃招生100人,辦學總規模1200人。

資料顯示,楊振寧1922年生於中國安徽合肥,於1957年獲得諾貝爾物理學獎,1966年以後,他長期執教於紐約州立大學石溪分校,創立並主持該校的理論物理研究所(於1999年更名為楊振寧理論物理研究所)。

1964年3月23日,楊振寧加入美國國籍。2015年2月,楊振寧放棄美國國籍,於4月1日成為中國公民。同年,他由中國科學院外籍院士轉為中科院數學物理學部院士。這次由中科院外籍院士轉為中科院院士在歷史上尚屬首次,因無先例和程序可循,中科院學部專門制定了《中國科學院外籍院士轉為中國科學院院士暫行辦法》。