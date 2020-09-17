美軍EP-3偵察機再進南海　同型機曾是2001年撞機事件「主角」

近期，美軍偵察機在南海實施高強度偵察活動。據「南海戰略態勢感知」計劃平台9月16日發布的消息，美軍當日派出兩架偵察機進入南海，其中一架是EP-3E偵察機。

9月16日，據「南海戰略態勢感知」計劃平台消息，當天上午8時30分左右，一架美國海軍的EP-3E電子偵察機和一架美國空軍的E-8C偵察機，途徑巴士海峽進入南海。

「南海戰略態勢感知」計劃平台還表示，該E-8C偵查機自9月11日以來已經是第4次進入南海執行任務。該機曾在9月11日、9月13日和9月14日，飛入南海實施高強度偵察。

而美軍本次稱出動的EP-3E偵察機註冊號為156511，正是2001年南海撞機事件的美方主角EP-3升級版。

2001年4月1日，美國EP-3偵察機在中國海南島附近海域上空偵查，中國海軍航空兵派出兩架殲-8II戰鬥機進行監視和攔截，其中一架僚機在中國海南島東南110公里的中國專屬經濟區上空與美軍飛機發生碰撞，中國戰鬥機墜毀，飛行員王偉跳傘下落不明，後被中國確認犧牲。而美國軍機則迫降海南島陵水機場。

2001年6月7日，中美就拆運EP-3具體技術安排達成協議，該機由美國租用第三國的大型安-124飛機將拆卸後的EP-3運回。