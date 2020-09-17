美軍EP-3偵察機再進南海　同型機曾是2001年撞機事件「主角」

即時中國
撰文：
最後更新日期：

近期，美軍偵察機在南海實施高強度偵察活動。據「南海戰略態勢感知」計劃平台9月16日發布的消息，美軍當日派出兩架偵察機進入南海，其中一架是EP-3E偵察機。

9月16日，據「南海戰略態勢感知」計劃平台消息，當天上午8時30分左右，一架美國海軍的EP-3E電子偵察機和一架美國空軍的E-8C偵察機，途徑巴士海峽進入南海。

「南海戰略態勢感知」計劃平台還表示，該E-8C偵查機自9月11日以來已經是第4次進入南海執行任務。該機曾在9月11日、9月13日和9月14日，飛入南海實施高強度偵察。

而美軍本次稱出動的EP-3E偵察機註冊號為156511，正是2001年南海撞機事件的美方主角EP-3升級版。

2001年4月1日，美國EP-3偵察機在中國海南島附近海域上空偵查，中國海軍航空兵派出兩架殲-8II戰鬥機進行監視和攔截，其中一架僚機在中國海南島東南110公里的中國專屬經濟區上空與美軍飛機發生碰撞，中國戰鬥機墜毀，飛行員王偉跳傘下落不明，後被中國確認犧牲。而美國軍機則迫降海南島陵水機場。

2001年6月7日，中美就拆運EP-3具體技術安排達成協議，該機由美國租用第三國的大型安-124飛機將拆卸後的EP-3運回。

美E-8C飛機4日內3次偵察南海　中國智庫指其頻率「歷史少見」
美軍機冒用民航代碼抵近中國偵察　外交部：性質十分惡劣
中國駐加大使：美國已成南海和平破壞者　南海航行自由從不是問題
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。