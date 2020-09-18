深圳「振華數據」被指蒐集印度政要資料作監控　大使館：捕風捉影

有官方背景的深圳「振華數據」，早前被傳媒指在網上蒐集全球多國各領域知名人士的資料，涉及超過240萬人，以此開發建立一個「海外核心信息數字庫」。 中印關係近來持續緊張，該資料庫中亦包括有印度政要。 對此，中國駐印度大使館發言人嵇蓉參贊回應指，振華數據只是一間民營公司，與中國政府無關，有關報道是捕風捉影、有罪推定，「純屬欲加之罪，何患無辭」。

綜合此前傳媒報道，「海外核心信息數字庫」共有四個部分，分別為人物庫、機構庫、資訊庫及關係庫，儲存有超過240萬人的資料。根據振華數據的官方網站介紹，其中人物庫是全球「軍、政、商、科技、傳媒、民間組織等領域的領袖及核心人物」，包括有他們在Twitter、Facebook、領英（LinkedIn）、Instagram和博客平台上的資料，機構庫就有全球「軍、政、商、科技、傳媒、民間組織等領域」的核心機構。至於資訊庫就是提供與上述個人及機構相關的新聞資訊，關係庫則是紀錄上述個人及機構之間的關係。

振華數據開發建立一個「海外核心信息數字庫」，涉及超過240萬人，對象全球多國各領域的知名人士。（網上圖片）

報道提到，「振華數據」的母公司是「振華電子集團」，總部設於貴州省，貴州省國資委及國企「中國電子」是集團最大股東。

對此，振華數據一名業務主管日前在回覆英媒查詢時就強調公司是私人公司，與中國政府及解放軍沒有任何聯繫，所有數據均為互聯網上的公開資料，公司只有整合，沒有採集。此外，該名業務主管在接受官媒《環球時報》採訪時亦稱，公司只是很正常的商業行為，但卻被媒體肆意曲解和放大。

中國駐印度使館發言人嵇蓉參贊則稱，中國一貫是網絡安全的堅定維護者，中國的《網絡安全法》已有規定，網絡運營者收集、使用個人資料，應當遵循合法、正當、必要原則，不得竊取或者以其他非法方式獲取個人資料。嵇蓉參贊指，個別別有用心勢力炒作所謂中國竊取操縱數據的說法，是有計劃有預謀打壓遏制抹黑中國戰略的一部分。嵇蓉參贊又提到，由於有關不實報道在印度流傳，中印雙方已就此保持溝通，中國願與印度一道努力，加強合作，共同維護網絡安全，為兩國關係發展營造良好氛圍。

（綜合報道）